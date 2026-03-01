Schäden gehen in die Tausende
Metalldiebe suchen Westerwälder Friedhöfe heim
Auf mehreren Friedhöfen, wie hier in Görgeshausen, waren zuletzt Metalldiebe unterwegs, um Dutzende Gegenstände von den Gräbern zu stehlen.
Andreas Egenolf

Sie schlagen oft im Schatten der Nacht zu, um schnell an Geld zu kommen: Die Rede ist von Altmetalldieben auf Friedhöfen. Die Schäden allein im Dienstgebiet der Polizeidirektion Montabaur gehen in diesem Jahr schon in die Tausende Euro.  

Lesezeit 2 Minuten
Simmern, Görgeshausen, Bad Marienberg und zuletzt Merkelbach: Gleich vier Mal in einem Monat haben unbekannte Täter Friedhöfe im Westerwaldkreis heimgesucht. Dabei hatten es die Diebe vor allen Dingen auf eins abgesehen: Metall. Grablampen, Kreuze und weitere Dekorationen wurden entweder fein säuberlich abgetrennt oder einfach aus ihren Verankerungen gerissen.

