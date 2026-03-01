Sie schlagen oft im Schatten der Nacht zu, um schnell an Geld zu kommen: Die Rede ist von Altmetalldieben auf Friedhöfen. Die Schäden allein im Dienstgebiet der Polizeidirektion Montabaur gehen in diesem Jahr schon in die Tausende Euro.

Simmern, Görgeshausen, Bad Marienberg und zuletzt Merkelbach: Gleich vier Mal in einem Monat haben unbekannte Täter Friedhöfe im Westerwaldkreis heimgesucht. Dabei hatten es die Diebe vor allen Dingen auf eins abgesehen: Metall.

Grablampen, Kreuze und weitere Dekorationen wurden entweder fein säuberlich abgetrennt oder einfach aus ihren Verankerungen gerissen.