Handel in Ransbach-Baumbach
Merz: VIP Citycenter ist Erfolgsmodell für die Stadt
Wo einst die Keramikfirma Bay produzierte, ist heute das VIP Citycenter zu finden. Es beherbergt zahlreiche Geschäfte, Büros und
Wo einst die Keramikfirma Bay produzierte, ist heute das VIP Citycenter zu finden. Es beherbergt zahlreiche Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Auch Ärzte, ein Fitnesscenter, ein großes Restaurant und die Tafel haben dort ihren Platz gefunden. Für Stadtbürgermeister Michael Merz ist die Entwicklung ein gelungenes Beispiel für Konversion.
Camilla Härtewig

Aus der Industriebrache ist ein lebendiger Standort geworden: Das VIP Citycenter vereint Handel, Gastronomie und Dienstleistungen. Stadtbürgermeister Michael Merz sieht darin ein gelungenes Beispiel für Konversion.

Lesezeit 2 Minuten
Wo einst die Keramikfirma Bay produzierte, ist heute ein vielseitig genutzter Standort entstanden: Das VIP Citycenter beherbergt Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Auch Ärzte, ein Fitnesscenter, ein großes Restaurant und die Tafel haben dort ihren Platz gefunden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren