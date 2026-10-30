Aus der Industriebrache ist ein lebendiger Standort geworden: Das VIP Citycenter vereint Handel, Gastronomie und Dienstleistungen. Stadtbürgermeister Michael Merz sieht darin ein gelungenes Beispiel für Konversion.
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Wo einst die Keramikfirma Bay produzierte, ist heute ein vielseitig genutzter Standort entstanden: Das VIP Citycenter beherbergt Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Auch Ärzte, ein Fitnesscenter, ein großes Restaurant und die Tafel haben dort ihren Platz gefunden.