Handel in Ransbach-Baumbach Merz: VIP Citycenter ist Erfolgsmodell für die Stadt Camilla Härtewig 30.10.2026, 11:00 Uhr

i Wo einst die Keramikfirma Bay produzierte, ist heute das VIP Citycenter zu finden. Es beherbergt zahlreiche Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Auch Ärzte, ein Fitnesscenter, ein großes Restaurant und die Tafel haben dort ihren Platz gefunden. Für Stadtbürgermeister Michael Merz ist die Entwicklung ein gelungenes Beispiel für Konversion. Camilla Härtewig

Aus der Industriebrache ist ein lebendiger Standort geworden: Das VIP Citycenter vereint Handel, Gastronomie und Dienstleistungen. Stadtbürgermeister Michael Merz sieht darin ein gelungenes Beispiel für Konversion.

Wo einst die Keramikfirma Bay produzierte, ist heute ein vielseitig genutzter Standort entstanden: Das VIP Citycenter beherbergt Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Auch Ärzte, ein Fitnesscenter, ein großes Restaurant und die Tafel haben dort ihren Platz gefunden.







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