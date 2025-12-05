Westerwälderin zeigt Ausdauer Mentaltrainerin rät: Seid offen für das, was kommt Katrin Maue-Klaeser 05.12.2025, 06:00 Uhr

i Der Marathonlauf ist nach 3,8 Kilometern Schwimmen und 180 Kilometern Radfahren die letzte Disziplin der Ironman-Langstrecke. Nur Athleten, die mental fit sind, stehen diese Strapazen durch, ist Ute Simon, hier auf dem Alii' Drive, überzeugt. Getty Images for Ironman

Westerwälderin Ute Simon hat ihre Erfahrungen als Mentalcoach und Langstreckenläuferin beim Ironman Hawaii genutzt. Davon können nun neben ihren Kunden auch ihre Leser profitieren.

Was hat sportliche Höchstleistung mit mentaler Stabilität zu tun? Antwort auf diese Frage gibt Ute Simon, aus Montabaur stammende und in Koblenz praktizierende Mentaltrainerin, in ihrem neuesten Buch, das sie ihrer Ironman-Erfahrung gewidmet hat. „Mentale Selbstwahrnehmung ist im Wettkampf enorm wichtig“, sagt Simon und veranschaulicht dies mit dem Hinweis, dass in diesem Jahr die beiden führenden Athletinnen in Hawaii aufgeben mussten – nach ...







