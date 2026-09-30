Wäller Camp am Seeweiher
Mengerskirchen bietet Sandstrand mitten im Westerwald
Diese möblierten Wohnwagen mit Küche, eigener Toilette und Dusche stehen allen Urlaubern zur Verfügung, die keinen eigenen Wohnw
Diese möblierten Wohnwagen mit Küche, eigener Toilette und Dusche stehen allen Urlaubern zur Verfügung, die keinen eigenen Wohnwagen haben.
Mariam Nasiripour

Ob Wohnmobil oder Zelt: Das Wäller Camp in Mengerskirchen bietet idyllische Plätze direkt am Wasser. Ein eigener Badestrand, eine Beachbar sowie regionale Küche im Bistro sorgen für Erholung und Urlaubsfeeling – und das ganz ohne weite Anreise.

Lesezeit 3 Minuten
Wer im Urlaub lieber ausspannen, die Seele baumeln lassen und die Natur genießen möchte, ist im Wäller Camp am Seeweiher in Mengerskirchen genau richtig. Auf dem idyllisch gelegenen Campingplatz mit Badestrand, Beach Bar und Restaurant sind nicht nur Urlauber, sondern auch Tagesgäste willkommen.
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