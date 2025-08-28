Voll des Lobes sind die Verantwortlichen im Chor Mendelssohn Bartholdy Montabaur für einen Projektchor, der anlässlich des 170. Vereinsgeburtstags gegründet wurde und der einen hollywoodreifen Auftritt plant.

170 Jahre „Mendelssohn Bartholdy Montabaur“ ist ohne Zweifel ein Grund, diesen nicht alltäglichen Geburtstag mit Freunden des Gesangs zu feiern. In dem Chor, dem Dominik Pörtner als musikalischer Leiter vorsteht, singen rund 50 Sängerinnen und Sänger. Seit etlichen Jahren erheben in dem ehemals reinen Männerchor neben „Mendels-Söhnen“ auch „Mendels-Töchter“ ihre Stimme. So ist ein Fortbestand des Gesangsensembles, das 17 Jahrzehnte die Kulturszene in der Kreisstadt nachhaltig mit geprägt hat, garantiert.

Im Mittelpunkt der chormusikalischen und gesellschaftlichen Events im Festjahr steht ein Chorprojekt, das Mitte Februar angelaufen ist. Das Projekt läuft unter dem Motto „Montabaur singing Hollywood“. Weltbekannt wurde Hollywood als Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie. Ein eigens für das Konzert etablierter Projektchor wird die größten Hits aus Titanic (My Heart will go on), Rocky III (Eye of the Tiger), James Bond (Skyfall) und andere Ohrwürmer am 7. November in der Stadthalle von Montabaur vorstellen. Deutschsprachige Chorliteratur, wie „Ein Freund, ein guter Freund“ (Comedian Harmonists) zählt ebenfalls zum Konzertrepertoire. Mit dabei die Solistin Tina Ballas, die in der Musicalszene eine feste Größe ist, und das Symphonische Blasorchester des Landesmusikgymnasiums.

i Der musikalische Leiter des Projektes, Dominik Pörtner, äußert sich sehr zufrieden über das Engagement der Sängerinnen und Sänger. Hans-Peter Metternich

Apropos Projektchor. Der Verein hatte für sein Vorhaben Ende 2024 in der Sängerszene zum Mitmachen bei „Montabaur singing Hollywood“ eingeladen – und etliche waren diesem Aufruf gefolgt. Unsere Zeitung wollte wissen, wie das Projekt angelaufen ist und wie es sich entwickelt hat. Der Vereinsvorsitzende Michael Kien, Chorleiter Dominik Pörtner und einige Vorstandsmitglieder gaben Auskunft. „Bei den ersten Projektproben hatte sich unser Stammchor sozusagen verdoppelt, denn 100 Sängerinnen und Sänger bildeten eine bemerkenswerte Chorkulisse. Endgültig bei der Stange geblieben sind 30 Projektsängerinnen und Sänger, die erfreulicherweise so gut wie jede Projektprobe, die alle zwei Wochen stattfindet, besuchen“, erzählt Michael Kien.

Dominik Pörtner äußert sich sehr zufrieden über das Engagement der Sängerinnen und Sänger. „Die Arbeit mit dem Chor macht mir richtig Spaß“, erklärt der Chorleiter. Nicht zuletzt deshalb, weil er bei den Sängerinnen und Sängern buchstäblich die Freude am Gesang spüre und weil sich das sängerische Potenzial auf einem hohen Niveau bewege. „Der Spaß und die Freude liegen auch auf unserer Seite, denn neben den durchaus herausfordernden Proben wird auch viel gelacht. Die Stimmung ist einfach gut“, ergänzt der Vorsitzende. „Wir sind sicher, dass unser Geburtstagskonzert, für das wir noch eine Überraschung in petto haben, ein weiterer Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte sein wird“, ist sich der stellvertretende Vorsitzende Christoph Kuhl sicher.

Eintrittskarten zum Preis von 17 Euro (ermäßigt 14 Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es in den beiden Montabaurer Buchhandlungen, über Ticket Regional und bei der Tourist-Info neben dem Rathaus.