Melodivas aus Fehl-Ritzhausen bringen erstmals CD raus
Dorothea Raukes, Chorleiterin der Melodivas aus Fehl-Ritzhausen, und Raimund Häveker vom Tonstudio "Die Klangschmiede" in Wölmersen freuen sich über die Fertigstellung der Weihnachts-CD.
Der erste Anlauf für eine eigene CD wurde noch durch Corona ausgebremst. Doch jetzt liegt das Premierenalbum der Melodivas aus Fehl-Ritzhausen frisch gepresst vor. 

Pünktlich zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit hat der Frauenchor Melodivas aus Fehl-Ritzhausen erstmals eine CD herausgebracht. Darauf enthalten sind zahlreiche stimmungsvolle Songs zum Fest der Liebe.Gegründet hat sich der Chor 2011 als Gospelchor innerhalb des Gesangvereins Fehl-Ritzhausen.

