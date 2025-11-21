Mit 20 Weihnachtsliedern: Melodivas aus Fehl-Ritzhausen bringen erstmals CD raus
Der erste Anlauf für eine eigene CD wurde noch durch Corona ausgebremst. Doch jetzt liegt das Premierenalbum der Melodivas aus Fehl-Ritzhausen frisch gepresst vor.
Pünktlich zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit hat der Frauenchor Melodivas aus Fehl-Ritzhausen erstmals eine CD herausgebracht. Darauf enthalten sind zahlreiche stimmungsvolle Songs zum Fest der Liebe.Gegründet hat sich der Chor 2011 als Gospelchor innerhalb des Gesangvereins Fehl-Ritzhausen.