Mit 20 Weihnachtsliedern Melodivas aus Fehl-Ritzhausen bringen erstmals CD raus 21.11.2025, 14:00 Uhr

i Dorothea Raukes, Chorleiterin der Melodivas aus Fehl-Ritzhausen, und Raimund Häveker vom Tonstudio "Die Klangschmiede" in Wölmersen freuen sich über die Fertigstellung der Weihnachts-CD. Röder-Moldenhauer

Der erste Anlauf für eine eigene CD wurde noch durch Corona ausgebremst. Doch jetzt liegt das Premierenalbum der Melodivas aus Fehl-Ritzhausen frisch gepresst vor.

Pünktlich zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit hat der Frauenchor Melodivas aus Fehl-Ritzhausen erstmals eine CD herausgebracht. Darauf enthalten sind zahlreiche stimmungsvolle Songs zum Fest der Liebe.Gegründet hat sich der Chor 2011 als Gospelchor innerhalb des Gesangvereins Fehl-Ritzhausen.







