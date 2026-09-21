Klangkunst in der Kirche
Meisterliches Duo eröffnet Gackenbacher Orgelkonzerte
Zwei herausragende Künstler ihres Faches, der Organist Lutz Brenner (links) und der Bass-Bariton Klaus Mertens, gestalteten am S
Zwei herausragende Künstler ihres Faches, der Organist Lutz Brenner (links) und der Bass-Bariton Klaus Mertens, gestalteten am Sonntagnachmittag in der katholischen Kirche St. Bartholomäus das erste Konzert in der diesjährigen Reihe der Gackenbacher Orgelkonzerte.
Hans-Peter Metternich

Ein Traumduo eröffnete die Gackenbacher Orgelkonzerte: Majestätische Orgeln und intensiver Gesang füllten St. Bartholomäus mit überraschenden Klangfarben. Ein Abend voller Atmosphäre und musikalischer Feinheit.

Lesezeit 2 Minuten
In der heimischen Kulturszene sind die Gackenbacher Orgelkonzerte eine allererste Adresse, wenn es um hochkarätige Musik, meist Orgelmusik, geht. Und das schon seit 2009. Seither geben sich alljährlich namhafte Organisten und Musiker quasi aus aller Welt sozusagen die Klinke in die Hand beziehungsweise nehmen den Platz an dem viermanualigen Orgelspieltisch in St.
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