Ein Traumduo eröffnete die Gackenbacher Orgelkonzerte: Majestätische Orgeln und intensiver Gesang füllten St. Bartholomäus mit überraschenden Klangfarben. Ein Abend voller Atmosphäre und musikalischer Feinheit.
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In der heimischen Kulturszene sind die Gackenbacher Orgelkonzerte eine allererste Adresse, wenn es um hochkarätige Musik, meist Orgelmusik, geht. Und das schon seit 2009. Seither geben sich alljährlich namhafte Organisten und Musiker quasi aus aller Welt sozusagen die Klinke in die Hand beziehungsweise nehmen den Platz an dem viermanualigen Orgelspieltisch in St.