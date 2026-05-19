Votum zu Projekt „Drei Eichen“ Mehrheit in Quirnbach stimmt gegen Bau der Windräder Thorsten Ferdinand 19.05.2026, 19:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Quirnbach hat ihre Einwohner zum Projekt "Drei Eichen" befragt. Thorsten Ferdinand

Vier Dörfer aus den Verbandsgemeinden Wirges und Selters erwägen den Bau eines Windparks im Waldgebiet „Drei Eichen“. Aus der Bevölkerung gibt es Kritik daran. Nun liegt das Ergebnis einer Einwohnerbefragung zum Thema in Quirnbach vor.

Wenn es nach der Mehrheit der Einwohner von Quirnbach geht, wird im benachbarten Waldstück „Drei Eichen“ kein Windpark gebaut. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Einwohnerbefragung in der Ortsgemeinde bei Selters. Wie Ortsbürgermeister Thorsten Götsch auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, stimmten 55,6 Prozent der Befragten (145 Personen) gegen die Einleitung eines Bauleitverfahrens und 44,4 Prozent (116 Personen) dafür.







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