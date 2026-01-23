Überholverbot missachtet Mehrere Verletzte durch Unfall auf L 288 bei Gemünden Angela Baumeier 23.01.2026, 11:15 Uhr

i Weil ein 36-jähriger Mann das Überholverbot missachtete, ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall auf der L 288 bei Gemünden gekommen, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Stefan Puchner/dpa. dpa

Gegen einen schwer verletzten Unfallverursacher hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde sichergestellt.

Ein Schwerverletzter und ein leicht verletzter Busfahrer sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag kurz vor 7 Uhr auf der L 288 in Höhe der Abfahrt Gemünden ereignet hat. Der 36-jährige Fahrer eines Transporters, der in Richtung Westerburg unterwegs war, überholte im Kurvenbereich einen Lkw trotz Überholverbots und kollidierte seitlich versetzt mit einem aus Richtung Langendernbach ihm entgegenkommenden Linienbus und dem Lkw.







