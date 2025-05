Auf den Autobahnen und sonstigen Straßen war im Westerwald rund um den Feiertag am 1. Mai viel los. Für die Blaulichtfamilie bedeutete das überall viel Arbeit. Beim Blechschaden blieb es dabei nicht immer, wie der Blick in die Polizeiberichte zeigt.

Zu mehreren größeren Einsätzen mussten Rettungskräfte im Westerwald rund um den 1. Mai ausrücken. Die Einsätze waren nicht ohne.

Über einen brennenden Sattelzug auf der Autobahn 3 Richtung Köln zwischen den Anschlussstellen Ransbach-Baumbach und Dierdorf sind am frühen Morgen des 1. Mai sowohl die Rettungsleitstelle als auch die Polizeiautobahnstation Montabaur informiert worden. Das Fahrzeug stand lichterloh in Flammen. Eindrucksvolle Bilder hat die Feuerwehr Dierdorf auf Instagram veröffentlicht. Auch die Brandbekämpfer aus Selters sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. Es dauerte nicht lange, dann ertönten die Sirenen erneut.

Am Stauende hat es gekracht

Gegen 3.30 Uhr kam es dann laut Feuerwehr zu einem Unfall am Stauende mit mehreren Lastwagen. Ein Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. „Bergungs- und Rettungsmaßnahmen dauern an. Erkenntnisse über die Unfallursache liegen noch nicht vor“, schreibt die Polizei in ihrer Erstmeldung.

Es war nicht der einzige Brand, den die Feuerwehr jüngst löschen musste. Bereits am Dienstag gegen 19 Uhr wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein brennender Pkw auf der A3 in Höhe der Ortslage Oberhonnefeld-Gierend in Fahrtrichtung Köln gemeldet. „Es befanden sich keine Personen mehr in dem brennenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand“, schreibt die Polizei. Die Autobahn war für circa eine Stunde voll gesperrt. Während die eingesetzten Polizeikräfte auf den Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten warteten, konnten diese insgesamt zwölf Verkehrsteilnehmer festgestellten, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzen. Einige der Fahrzeugführer filmten die Einsatzstelle während der Fahrt. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet.

Mehrere Verletzte in Wittgert

Vier Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls in Wittgert am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr. An der Einmündung der Kreisstraße 127 zur Landesstraße 306 sind zwei Autos zusammengekracht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Fahrer auf der K127 - aus Richtung Ransbach-Baumbach kommend - unterwegs.

An der Einmündung zur L306 übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der aus Richtung Nauort kommend die L306 befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.