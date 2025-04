Aufgabe eines Jägers ist viel mehr als die Jagd selbst. Verantwortung und Naturschutz gehören auch dazu. Nach der Serie an Sachbeschädigungen in den Wäldern rund um Großholbach ist offen, welches Motiv hinter diesen Taten steckt.

i Das ist einer der beschädigten Hochsitze. Die angeschraubte Aluleiter wurde rausgerissen und die Wand des Stuhls herausgetreten. Mario Dobbrunz

. Immer wieder werden Hochsitze im Wald mutwillig zerstört oder beschädigt. Dieses Mal wurden im Zeitraum vom 2. bis 5. April insgesamt acht Hochsitze in den angrenzenden Gemarkungen Großholbach, Ruppach-Goldhausen und Girod beschädigt. Die Sachbeschädigungen reichen von eingeworfenen Fenstern, kaputten Leitern, aufgebrochenen Schlössern bis hin zu zerstörten Streben. „Es gibt von allem ein bisschen“ teilt uns ein Beamter der Polizei Montabaur diesbezüglich mit. Es kam zu einem Fall von Sachbeschädigung an Hochsitzen in Girod, vier in Ruppach-Goldhausen und drei in Großholbach.

Im Jagdrevier Großholbach wurden zusätzlich zwei Baumleitern und ein Drückjagdbock zerstört. Mario Dobbrunz, Pächter des Jagdreviers Großholbach, schildert, dass die Stützen eines Hochsitzes und die Sprossen einer Leiter angesägt wurden. Eine Verletzung beim Betreten des Hochstuhls wäre also vorprogrammiert gewesen. Bei einem weiteren wurden sogar die fest angeschraubte Aluleiter völlig verdreht und eine Wand herausgetreten. Dafür sei massive Gewalteinwirkung notwendig, erklärt Dobbrunz.

In Großholbach wurden die Jagdstühle rund um die Bahnlinie zerstört. Dobbrunz berichtet, dass die abgerissenen Teile alle in Richtung der Gleise verteilt waren. Ob die Täter die Stücke auf die Bahngleise schaffen wollten, ist nicht klar.

Täter und Motiv unklar

Durch die bislang unbekannten Täter wurden die in den Waldgebieten der drei Nachbardörfer befindlichen Hochsitze also mittels massiver Gewalteinwirkung beschädigt. Unklar ist, ob die Täter bei Nacht oder sogar bei Tageslicht unterwegs waren. Ob sie aus reiner Boshaftigkeit gehandelt haben, oder ob es sich eventuell um Jagdgegner handeln könnte, ist ebenfalls noch offen. Der Pächter erzählt, dass er so etwas noch nicht erlebt hat. Das Revier pachte er seit einem Jahr, er habe bisher keine Anfeindungen erlebt.

Bislang gibt es keine Hinweise auf Täter oder Motiv. Über jeden Hinweis sind die Polizei Montabaur und die Pächter der Jagdreviere dankbar.

Polizeiinspektion Montabaur

Unter diesen Kontaktdaten ist die Polizei Montabaur zu erreichen:

Koblenzer Str. 15 56410 Montabaur

Telefon: 02602 9226-0 Telefax: 02602 9226-100

E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de