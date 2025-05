Der neue Kunstrasen im Mons-Tabor-Stadion steht Vereinen und Schulen ganzjährig zur Verfügung. Bei der feierlichen Wiedereröffnung am Samstag geht es darum, was die gelungene Sanierung an positiven Veränderungen bringt.

Nach monatelanger Planung und harter Arbeit erstrahlt das Mons-Tabor-Stadion nun wieder in neuem Glanz. Es hat neben diversen Modernisierungsmaßnahmen jetzt einen Kunstrasen. Das ist für die Stadt Montabaur und die Nutzer ein Grund zum Feiern. Die Stadt sowie die Vereine TuS Montabaur und Fighting Farmers laden daher für Samstag, 31. Mai, ab 11 Uhr zur Neueröffnung des Stadions ein, das einige Zeit wegen Umbauarbeiten geschlossen war.

Eigentümerin und Bauherrin ist die Stadt Montabaur. Das Stadion wird vom TuS Montabaur, dem 1. American Footballclub Verein „Fighting Farmers Montabaur 1992 e.V.“ sowie von allen Schulen im Schulzentrum Montabaur für den Schulsport genutzt. Unsere Zeitung erkundigte sich bei dem Projektleiter von der VG, Ralf Kohlhaas, über die Maßnahme.

i Die Baumaßnahmen am Mons-Tabor-Stadion haben den Spiel- und Sportbetrieb nur geringfügig beeinträchtigt. VG Montabaur/Ralf Kohlhaas

„Der hohe Bedarf an Sporteinrichtungen ist eine große Herausforderung für die Stadt, diesem auch nachzukommen. Naturrasen kann nicht ganzjährig bespielt werden, da er im Winter oft zu feucht, im Sommer oft zu trocken ist. Die Plätze müssen für Regenerationsarbeiten und -phasen gesperrt werden, ein Dauerbetrieb ist nicht möglich. Die Fighting Farmers spielen hochklassig in der German Football League 2 und benötigen eine größere Tribüne, um den Zuschauerzahlen gerecht zu werden.“ Diese Herausforderungen seien mit ein Grund dafür gewesen, die Modernisierungen durchzuführen, sagt der Projektleiter von der Verbandsgemeinde Montabaur, Ralf Kohlhaas.

Die Maßnahmen im Einzelnen: Es wurde ein neuer Kunstrasen zwecks einer hohen Belegungsquote und Bespielbarkeit auch im Winter verlegt. Der hochwertige Belag ist mit Kork verfüllt und damit nicht nur nachhaltig, sondern auch für die Spieler(-gelenke) schonender. Markierungslinien sind in dem Kunstrasen sowohl für Fußball als auch für American Football integriert und müssen deshalb nicht immer wieder neu aufgebracht werden. Zudem wurde die vorhandene Tribüne erweitert, sodass die Fighting Farmers ihre durchschnittlich 1000 bis 1500 Zuschauer unterbringen können. Darüber hinaus wurden die Drainagen und die veraltete Beregnungsanlage erneuert.

i Umzuackern gibt es für die Fighting Farmers nichts mehr auf dem modernen Kunstrasen des Mons-Tabor-Stadions. Das war vor dem Umbau anders, als der natürlich gewachsene Untergrund gerade im Herbst teils arg ramponiert war. Lena Brüngel

Ralf Kohlhaas klärt weiter auf: „Mit den Arbeiten wurde zu Beginn der Sommerferien 2024 begonnen. Bereits nach den Herbstferien konnte der Schulsportbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Vereine konnten den Platz ab November wieder nutzen und erste Testspiele durchführen. Somit war der Sportbetrieb kaum beeinträchtigt. Die Erweiterung der Tribüne wurde parallel zum laufenden Betrieb fertiggestellt.“

„Die Kosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei 1,4 Millionen Euro. Davon entfallen rund 1,2 Millionen Euro auf die Arbeiten am Platz und rund 200.000 Euro für die Erweiterung der Tribüne. Der Westerwaldkreis beteiligt sich mit 40 Prozent an den Kosten für den Platz, 60 Prozent trägt die Stadt. Die Kosten für die Tribüne übernimmt die Stadt zu 100 Prozent. Eine Förderung wird beim Land beantragt“, nennt Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher Zahlen.

i Im Zuge der Baumaßnahme wurde die vorhandene Tribüne erweitert, so dass die Fighting Farmers ihre durchschnittlich 1000 bis 1500 Zuschauer unterbringen können. Hans-Peter Metternich

Ein Lob für eine gute Zusammenarbeit zollt Ralf Kohlhaas den Projektbeteiligten Dirk Pott von der örtlichen Bauüberwachung und Bauleitung, (Ingenieurbüro DP Freiraum, Langendernbach) und der Baufirma Heus aus Elz. Die Vertreter der genannten Vereine und Schulen waren in die Planung und spätere Umsetzung des Projekts eingebunden. „Auch hier war die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Schulen sehr konstruktiv, es gab keine überzogenen Forderungen, dafür sehr viel Verständnis für die zeitweiligen Einschränkungen“, unterstreicht der Projektleiter.

Ein Blick in die Zukunft: Bestimmte Wurfdisziplinen wie Speerwerfen oder Diskuswurf (Schul- und Vereinssport) können auf dem neuen Belag nicht mehr ausgeführt werden. Hierfür wird der Bau einer neuen Anlage notwendig, Kosten rund 160.000 Euro. Diese Einrichtung ist vor allem für das Mons-Tabor-Gymnasium notwendig, das Sport als Leistungsfach anbietet. Aber auch für die Leichtathletik-Abteilung des TuS Montabaur ist eine solche Anlage wichtig, damit Sportler nicht zu anderen Vereinen wechseln müssen.

Buntes Programm zur Wiedereröffnung

Die offizielle Einweihung des Mons Tabor-Stadions wird mit einem abwechslungsreichen Sport- und Spielefest am kommenden Samstag gefeiert. Ein buntes Programm wird von 11 bis 18 Uhr den Gästen geboten. Der TuS Montabaur wird an diesem Tag mit allen Abteilungen vertreten sein und all seine sportlichen Facetten präsentieren. Für jeden ist also etwas dabei. Auch die Fighting Farmers werden sich mit ihren Sparten präsentieren – von der Jugend bis hin zum Flag-Football. Um 11.30 Uhr wird es sozusagen amtlich. Das modernisierte Stadion wird von der Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher offiziell eröffnet. An dem Tag wird es bei freiem Eintritt außer einem großen Kinderprogramm mit Hüpfburg, Dart-Fußball und vielem mehr auch zwei Fußballspiele geben. Um 13.30 Uhr ist Anstoß der Partie Alt-Montabaur Oberliga gegen Westerwald-Sieg. Und um 15.30 Uhr spielt dann der TuS Montabaur gegen Westerwald-Wied. Für das leibliche Wohl haben die Veranstalter ebenfalls gesorgt. hpm