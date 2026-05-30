Wer die Marktstraße in Bad Marienberg immer weiter bergauf fährt oder geht, kommt schließlich im unteren Bereich des Wildparks raus. Diese Verkehrsverbindung soll künftig für Radfahrer und Fußgänger aufgewertet werden, so der Wille des Stadtrates.
Lesezeit 1 Minute
Die Marktstraße in Bad Marienberg soll ausgebaut werden. Das ist beschlossene Sache. Über das Wie bestand allerdings jüngst im Stadtrat noch jede Menge Redebedarf. Dabei ging es vor allem um Sicherheitsfragen. Der Entwurf des Büros Siekmann und Partner aus Westerburg zur geplanten Maßnahme sieht einen Ausbau in zwei Abschnitten vor: erstens von der L294/Neuer Weg bis zur Einbiegung Weidenstraße und zweitens von der Weidenstraße bis zum ...