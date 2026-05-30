Thema im Bad Marienberger Rat Mehr Sicherheit für Radler in der Marktstraße gefordert Nadja Hoffmann-Heidrich 30.05.2026, 09:00 Uhr

i In Bad Marienberg stoßen der Neue Weg (rechts nach oben führend), die Marktstraße (links nach oben führend) sowie die Westendstraße (nach links abknickend) aufeinander. Die für Radfahrer und Fußgänger nicht ganz ungefährliche Situation soll möglichst beim geplanten Ausbau der Marktstraße behoben werden. Röder-Moldenhauer

Wer die Marktstraße in Bad Marienberg immer weiter bergauf fährt oder geht, kommt schließlich im unteren Bereich des Wildparks raus. Diese Verkehrsverbindung soll künftig für Radfahrer und Fußgänger aufgewertet werden, so der Wille des Stadtrates.

Die Marktstraße in Bad Marienberg soll ausgebaut werden. Das ist beschlossene Sache. Über das Wie bestand allerdings jüngst im Stadtrat noch jede Menge Redebedarf. Dabei ging es vor allem um Sicherheitsfragen. Der Entwurf des Büros Siekmann und Partner aus Westerburg zur geplanten Maßnahme sieht einen Ausbau in zwei Abschnitten vor: erstens von der L294/Neuer Weg bis zur Einbiegung Weidenstraße und zweitens von der Weidenstraße bis zum ...







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