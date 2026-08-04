Ransbach-Baumbach reagiert
Mehr Schatten: VG macht Kitas fit für heiße Sommertage
In der Kindertagesstätte St. Marien in Sessenbach sind zwei hochwertige Markisen sowie zwei Sonnensegel installiert worden zum S
In der Kindertagesstätte St. Marien in Sessenbach sind zwei hochwertige Markisen sowie zwei Sonnensegel installiert worden zum Sonnen- und Hitzeschutz.
Patrick Lembgen/VG Ransbach-Baumbach

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach investiert in den Schutz von Kita-Kindern. Neue Sonnensegel, Markisen und LED-Beleuchtung verbessern Klima und Energieeffizienz. Alle Maßnahmen werden vollständig über Kipki-Mittel finanziert.

Lesezeit 3 Minuten
Kinder sollen sich in den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sicher-, gesund- und wohlfühlen – auch an zunehmend heißen Sommertagen. Gleichzeitig gewinnt ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen immer mehr an Bedeutung.
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