Ransbach-Baumbach reagiert Mehr Schatten: VG macht Kitas fit für heiße Sommertage Camilla Härtewig 04.08.2026, 20:00 Uhr

i In der Kindertagesstätte St. Marien in Sessenbach sind zwei hochwertige Markisen sowie zwei Sonnensegel installiert worden zum Sonnen- und Hitzeschutz. Patrick Lembgen/VG Ransbach-Baumbach

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach investiert in den Schutz von Kita-Kindern. Neue Sonnensegel, Markisen und LED-Beleuchtung verbessern Klima und Energieeffizienz. Alle Maßnahmen werden vollständig über Kipki-Mittel finanziert.

Kinder sollen sich in den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sicher-, gesund- und wohlfühlen – auch an zunehmend heißen Sommertagen. Gleichzeitig gewinnt ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen immer mehr an Bedeutung.







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