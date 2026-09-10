Verkehr in Hachenburg
Mehr Sachlichkeit in Kreisel-Debatte gefordert
Über den möglichen Bau eines Verkehrskreisel am Hachenburger Burggarten wird derzeit heftig diskutiert. Auch eine Online-Petitio
Über den möglichen Bau eines Verkehrskreisel am Hachenburger Burggarten wird derzeit heftig diskutiert. Auch eine Online-Petition gegen den Kreisel und für den vollständigen Erhalt der Parkanlage wurde inzwischen gestartet.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Wie kann man Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und Klimaschutz vereinen? Um diese Frage geht es derzeit in einer Diskussion um den möglichen Bau eines Kreisels am Hachenburger Burggarten. 

Lesezeit 3 Minuten
In der Diskussion um einen möglichen Verkehrskreisel am Burggarten in Hachenburg haben verschiedene Akteure jetzt mehr Sachlichkeit gefordert. So schreibt beispielsweise die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat in einer Presseinfo, dass sie grundsätzlich die Bedenken vieler Bürger hinsichtlich der geplanten Veränderungen in diesem Bereich teilt.
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