Verkehr in Hachenburg Mehr Sachlichkeit in Kreisel-Debatte gefordert Nadja Hoffmann-Heidrich 10.09.2026, 06:00 Uhr

i Über den möglichen Bau eines Verkehrskreisel am Hachenburger Burggarten wird derzeit heftig diskutiert. Auch eine Online-Petition gegen den Kreisel und für den vollständigen Erhalt der Parkanlage wurde inzwischen gestartet. Nadja Hoffmann-Heidrich

Wie kann man Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und Klimaschutz vereinen? Um diese Frage geht es derzeit in einer Diskussion um den möglichen Bau eines Kreisels am Hachenburger Burggarten.

In der Diskussion um einen möglichen Verkehrskreisel am Burggarten in Hachenburg haben verschiedene Akteure jetzt mehr Sachlichkeit gefordert. So schreibt beispielsweise die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat in einer Presseinfo, dass sie grundsätzlich die Bedenken vieler Bürger hinsichtlich der geplanten Veränderungen in diesem Bereich teilt.







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