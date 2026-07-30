Kosten für Einsatzbereitschaft Mehr Rettungswagen bei Hitze im Westerwald – wer zahlt? Markus Kratzer 30.07.2026, 17:30 Uhr

i In der Frage, wer die Kosten für ein Aufstocken von Rettungswagen und Personal bei heißen Temperaturen trägt, hofft die Kreisverwaltung Montabaur auf eine Einigung mit den Krankenkassen. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Am zweiten Juliwochenende ist wegen der Hitze für den Bereich der Rettungsleitstelle Montabaur die Zahl der Rettungswagen erhöht worden. Doch wer zahlt das? Die Krankenkassen stehen (noch) auf der Bremse. Bringt ein Gespräch im September Klarheit?

Noch ist nicht klar, wer die Kosten für das zwischenzeitliche Aufstocken an Rettungswagen trägt, das die Kreisverwaltung Montabaur am zweiten Juliwochenende wegen der heißen Temperaturen auf den Weg gebracht hat. Das bestätigte die Kreisverwaltung Montabaur als zuständige Rettungsdienstbehörde für die Kreise Westerwald, Altenkirchen, Neuwied und Rhein-Lahn mit insgesamt rund 650.







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