Am zweiten Juliwochenende ist wegen der Hitze für den Bereich der Rettungsleitstelle Montabaur die Zahl der Rettungswagen erhöht worden. Doch wer zahlt das? Die Krankenkassen stehen (noch) auf der Bremse. Bringt ein Gespräch im September Klarheit?
Lesezeit 2 Minuten
Noch ist nicht klar, wer die Kosten für das zwischenzeitliche Aufstocken an Rettungswagen trägt, das die Kreisverwaltung Montabaur am zweiten Juliwochenende wegen der heißen Temperaturen auf den Weg gebracht hat. Das bestätigte die Kreisverwaltung Montabaur als zuständige Rettungsdienstbehörde für die Kreise Westerwald, Altenkirchen, Neuwied und Rhein-Lahn mit insgesamt rund 650.