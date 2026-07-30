Kosten für Einsatzbereitschaft
Mehr Rettungswagen bei Hitze im Westerwald – wer zahlt?
In der Frage, wer die Kosten für ein Aufstocken von Rettungswagen und Personal bei heißen Temperaturen trägt, hofft die Kreisver
In der Frage, wer die Kosten für ein Aufstocken von Rettungswagen und Personal bei heißen Temperaturen trägt, hofft die Kreisverwaltung Montabaur auf eine Einigung mit den Krankenkassen.
Oliver Berg. picture alliance/dpa

Am zweiten Juliwochenende ist wegen der Hitze für den Bereich der Rettungsleitstelle Montabaur die Zahl der Rettungswagen erhöht worden. Doch wer zahlt das? Die Krankenkassen stehen (noch) auf der Bremse. Bringt ein Gespräch im September Klarheit?

Lesezeit 2 Minuten
Noch ist nicht klar, wer die Kosten für das zwischenzeitliche Aufstocken an Rettungswagen trägt, das die Kreisverwaltung Montabaur am zweiten Juliwochenende wegen der heißen Temperaturen auf den Weg gebracht hat. Das bestätigte die Kreisverwaltung Montabaur als zuständige Rettungsdienstbehörde für die Kreise Westerwald, Altenkirchen, Neuwied und Rhein-Lahn mit insgesamt rund 650.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren