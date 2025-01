1,5 Million für Kindergarten Mehr Platz für die Kleinsten in Höhn 22.01.2025, 18:00 Uhr

i In dem neuen Speise-Multifunktionsraum bekommen die Kinder jeden Tag frisch gekochtes, regionales und saisonales Mittagessen. Ortsbürgermeisterin Karin Mohr (links) und Annette Rehberg, Kita-Trägerbeauftragte der Kirchengemeinde, zeigen den Speiseplan, den die Kleinen "lesen" können. c Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die katholische Kindertagesstätte in Höhn hat einen Anbau bekommen, in dem unter anderem Platz für eine moderne Küche ist. Dort können bis zu 125 Portionen gekocht werden. Auch der Bestandsbau ist umgestaltet.

Es ist geschafft: Die Bauarbeiten an der katholischen Kindertagesstätte Sankt Elisabeth in Höhn sind bis auf wenige Restarbeiten gestemmt. 125 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Grundschulalter können jetzt hier ganztags betreut werden, nach Herzenslust spielen, sich in kuscheliger Atmosphäre ausruhen und mittags ein frisch gekochtes, leckeres Mittagessen erhalten.

