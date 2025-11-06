Mehr als nur Kulisse: Citymanager will Altstadt beleben

Jeder Leerstand schmerzt: Oliver Krämer bringt in Montabaur Nachfrage und Angebot zusammen. Was aber daraus wird, liegt nicht in seiner Hand. Welche Instrumente der Citymanager nutzt, um Leben in die Stadt zu bringen.
„Eine Stadt braucht gute Händler und Gastronomen“, sagt der Montabaurer Citymanager Oliver Krämer. Nun gehört es zu seinen Aufgaben, für leer stehende (Laden-)Lokale Lösungen zu finden und vorzuschlagen. Doch ob sich Interessenten und Eigentümer schließlich einig werden, das liegt nicht in Krämers Hand.