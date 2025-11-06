Leerstand in Montabaur Mehr als nur Kulisse: Citymanager will Altstadt beleben 06.11.2025, 11:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und Citymanager Oliver Krämer werden einen Leerstand in der Montabaurer Innenstadt selbst beenden: Um Sanierung und Umbau des historischen Rathauses zu ermöglichen, in dem sich ihre Büros befinden, ziehen sie Anfang 2026 in ihre Interimsbleibe am Konrad-Adenauer-Platz um. Katrin Maue-Klaeser

Jeder Leerstand schmerzt: Oliver Krämer bringt in Montabaur Nachfrage und Angebot zusammen. Was aber daraus wird, liegt nicht in seiner Hand. Welche Instrumente der Citymanager nutzt, um Leben in die Stadt zu bringen.

„Eine Stadt braucht gute Händler und Gastronomen“, sagt der Montabaurer Citymanager Oliver Krämer. Nun gehört es zu seinen Aufgaben, für leer stehende (Laden-)Lokale Lösungen zu finden und vorzuschlagen. Doch ob sich Interessenten und Eigentümer schließlich einig werden, das liegt nicht in Krämers Hand.







