Geistlicher Service Mehr als 800 wollen in Wirges das Aschenkreuz „to go“ Hans-Peter Metternich 18.02.2026, 16:17 Uhr

i Das Aschenkreuz am Aschermittwoch: Ein Symbol für katholische Christen für die Vergänglichkeit des Lebens, das Pfarrer Andreas Fuchs in Wirges "to go" am Einkaufszentrum spendete. Hans-Peter Metternich

Pfarrer Andreas Fuchs bot am Wirgeser Einkaufszentrum einen außergewöhnlichen geistlichen Service. Damit will er mehr Präsenz der Kirche in der Stadt erreichen – und scheint Erfolg zu haben.

„Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg halt zum Propheten – will heißen, kirchliche Zeremonien müssen nicht zwangsläufig in Gotteshäusern erfolgen.“ So stand es vor Jahresfrist zu Aschermittwoch in unserer Zeitung. In Wirges hatte Pfarrer Andreas diese Erkenntnis zum ersten Mal in der Pfarrei Wirges am Aschermittwoch in die Tat umgesetzt, und die Erteilung des Aschenkreuzes Outdoor erteilt – ein „Aschenkreuz to go“.







