Dieses Jahr versammeln sich zum zweiten Mal die ehrenamtlichen Pfadfinderleiter der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg in Westernohe. Dass der kleine, nicht einmal 1000-köpfige Ort nun so eine Vielzahl an Gästen erwartet, ist wirklich besonders.

In wenigen Wochen beginnt das größte Ereignis des Jahres der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG): Prisma 2025 – Vielfalt streuen. Das ist das diesjährige Motto des geplanten immensen Zeltlagers. Ursprünglich wurde das Zentrum als Ausbildungsort und Erholungsstätte für Kinder und Jugendliche gebaut. Heute ist das Zentrum das Herz des Verbandes im 947-köpfigen Örtchen Westernohe.

Vom 30. April bis 4. Mai versammeln sich die bundesweit engagierten Leiter der Pfadfinder im hohen Westerwald. Um an dem national größten Pfadfinderleitungstreffen teilnehmen zu können, reisen sie quer durch die Republik . In ihrer Freizeit betreuen die Leiter in ganz Deutschland rund 60.000 Anhänger des Verbands, heißt es in einer Pressemeldung. Die Premiere des riesigen Lagers im Jahr 2018 unter dem Motto „Leuchtfeuer – löschen unmöglich“ war mit 3500 Teilnehmern schon ein großer Erfolg. Laut Pressesprecher Niklas König haben sich für dieses Jahr bereits 4000 Teilnehmer angemeldet. Da kann das diesjährige Lager mit modernem Motto nur ein Erfolg werden. Aberwarum überhaupt Prisma? „Prismen dispergieren Licht in das gesamte Farbspektrum. Die DPSG akzeptiert alle Menschen.“ So wirbt der Veranstalter für Vielfalt auf der Webseite. Doch wo und wie wird so eine Masse an Pfadfindern untergebracht?

Ein Event enormer Größe

Westernohe beherbergt das Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und bietet mit seinem rund 28 Hektar großen Platz inmitten der Natur die ideale Voraussetzung für ein Event dieser Größe, erläutert König.

In diesem Jahr sind es noch einmal 500 Teilnehmer mehr als 2018. Um ein Lager dieser Größe auf die Beine zu stellen, erfordert es viele helfende Hände. Bei der Planung kann sich der Verband auf sein ehrenamtliches 36-köpfiges Team verlassen. Die Vorbereitungenhaben bereits 2023 begonnen. Während des Lagers packen rund 450 Helfer aus Pfadfinderstämmen aus ganz Deutschland mit an, so der Pressesprecher weiter. Aufgrund des Ausmaßes beginnt der aufwendige Aufbau schon am Wochenende vor dem offiziellen Lagerbeginn.

Was die Teilnehmer erwartet

Zu bieten hat das riesige Camp auf jeden Fall einiges: Neben den speziell angelegten Dörfern, die in Diözesandörferaufgeteilt werden und in denen gezeltet und gekocht wird, gibt es auch eine Auswahl an Cafés und Kneipen zum Feiern und Entspannen. Ganz unter dem Motto „Vielfalt streuen“ wird es auch ein buntes Programm für die Teilnehmer geben. Vorträge, inspirierende Diskussionsrunden und hilfreiche Workshops sollen den teilnehmenden Leitern dabei helfen, neue Anregungen für den Pfadfinder-Alltag zu bekommen.

Neben dem gemeinsamen Sitzen und Singen am Lagerfeuer und einem Bühnenprogramm erwartet die Teilnehmer von Mittwoch bis Sonntag eine Mischung aus Lernen, Feiern, Zelten und der Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Besonders dabei ist, dass die Leiter noch einmal die Chance bekommen, in die Rolle von Teilnehmern zu schlüpfen und so das Camp genießen zu können, das speziell für sie geplant worden ist, äußert König gegenüber unserer Zeitung.

Wieso Pfadfinden auch heute noch wichtig ist

Weshalb das Pfadfinden auch heute noch von Bedeutung ist, begründet der Pressesprecher des Verbands damit, dass es den Pfadfindern nicht nur Erlebnisse und Abenteuer in der Natur bietet, sondern auch zur persönlichen und sozialen Entwicklung beiträgt. Das stereotypische Bild des reinen Zelten im Wald i st dabei längst nicht mehr aktuell. Der Kern des Pfadfindens liege darin, Kindern und Jugendlichen beizubringen und sie zu ermutigen, „Verantwortung für sich, ihre Mitmenschen und ihre Umwelt“ zu übernehmen.

Das überwältigende Zeltlager bietet eine einzigartige Möglichkeit, um Pfadfinder aus ganz Deutschland zu vernetzen. Für diese lehrreiche gemeinsame Zeit versammeln sich die 4000 Teilnehmer im Westerwald.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)

Die DPSG ist der größte katholische Pfadfinderverband und einer der größten Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. Gegründet wurde er im Jahr 1929.

Heute zählt der DPSG 80.000 Mitglieder: