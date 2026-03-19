Westerwälder Musikvereine Mehr als 200 Musiker jetzt fit fürs Serenadenkonzert Markus Müller 19.03.2026, 16:00 Uhr

i An drei Wochenenden probte jetzt die Orchester des Kreismusikverbandes Westerwald in der Jugendherberge fürs diesjährige Serenadenkonzert. Röder-Moldenhauer

Im Kreismusikverband Westerwald gibt es drei verschiedene Orchester. Alle sind aus Musikern der Mitgliedsvereine zusammengesetzt und keine ständige Einrichtung. Einmal im Jahr geben sie gemeinsam ihr großes Serenadenkonzert, für das sie kräftig üben.

Die Westerwald-Jugendherberge in Bad Marienberg ist fast komplett von Musik erfüllt. Die unterschiedlichsten Instrumente sind in den Räumen zu hören, mal in kleineren, mal auch in größeren Gruppen. Holz- und Blechbläser sowie Schlagzeuger und mehr des Sinfonischen Blasorchesters (SBO) sind ein ganzes Wochenende lang eifrig bei der Sache.







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