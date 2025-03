Starkes Abitur, viele Chancen: Wie sie diese nutzen wollen, und wie sie auf ihre Schulzeit zurückblicken, fragen wir in einer Serie die Jahrgangsbesten im Westerwaldkreis. Den Anfang macht Julia Kaiser vom Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg.

66 Schülerinnen und Schüler haben kürzlich ihr Abitur am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg bestanden – und den Erfolg gemeinsam gefeiert. Als Jahrgangsbeste mit einem Abiturschnitt wurde Julia Kaiser ausgezeichnet, die als Leistungskurse Biologie, Chemie, Latein. Die Dornburgerin blickt im Interview zurück auf die Schulzeit und voraus auf ihr künftiges Leben.

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Konrad-Adenauer-Gymnasium „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Ich möchte Medizin studieren. Im privaten Bereich ist es mein Ziel, in drei Jahren einen Marathon zu laufen. Nebenbei möchte ich weiterhin Straßenmusik machen und meine eigenen Songs schreiben.

i Julia Kaiser erhielt von Schulleiter Thomas Wittfeld die Auszeichnung für das beste Abitur am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg. Christoph Simon

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Besonders motiviert hat mich die Unterstützung meiner Lehrerinnen und Lehrer und meiner Familie. Aber natürlich war auch das besondere Interesse an meinen Leistungskursfächern Biologie, Chemie und Latein eine große Motivation.

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

Ich kann mich besonders gut an die Klassen- und Kursfahrten erinnern, egal ob die Fahrt nach Hastings in der siebten Klasse oder die Oberstufenfahrten nach Malaga und München. Mir sind aber auch viele lustige Freistunden im Gedächtnis geblieben.

„Mir ist besonders meine Musik wichtig. Ich habe schon mehrfach eigene Konzerte gegeben, bei denen ich gesungen und Gitarre gespielt habe.“

Julia Kaiser, Jahrgangsbeste am KAG Montabaur

Welches Fach hat Ihnen am meisten Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Mir hat vor allem Kunst sehr viel Spaß gemacht, besonders deswegen, weil ich sehr kreativ bin.

Welches Hobbys bzw. welche Freizeitbeschäftigung spielt in Ihrem Leben abseits des Schulalltags die wichtigste Rolle und wie kamen sie dazu?

Mir ist besonders meine Musik wichtig. Ich habe schon mehrfach eigene Konzerte gegeben, bei denen ich gesungen und Gitarre gespielt habe. Zusätzlich habe ich bereits CDs mit Coversongs erstellt.

Diese 66 Schülerinnnen und Schüler haben das Abitur am Gymnasium in Westerburg bestanden

Rebeka Azizaj, Hachenburg; Lilith Bär, Hellenhahn-Schellenberg; Marius Barthel, Dornburg; Pascal Bastendorf, Berzhahn; Jakob Becker, Guckheim; Tim Becker, Steinebach an der Wied; Sophia Bender, Langenhahn; Jakob Benner, Hardt; Tim Botzet, Seck; Lara Burandt, Berzhahn; Meryem Cengiz, Westerburg; Annika Dillbahner, Winnen; Susannah Gaida, Meudt; Finn Gillich, Hellenhahn-Schelleneberg; Lennart Goebel, Waldmühlen; Jonas Hastrich, Rothenbach; Nora Hebel, Steinebach an der Wied; Jonas Heinz, Rothenbach; Max Hering, Westerburg; Benedikt Hof, Berzhahn; Lisa Jung, Kaden; Mariella Jung, Bilkheim; Martin Jung, Westerburg; Nele-Sophie Jung, Irmtraut; Felicitas Käfer, Westerburg; Julia Kaiser, Dornburg; Sophia Kalowsky, Hellenhahn-Schellenberg; Charlotte Krah, Weidenhahn; Joline Kuhn, Berod bei Wallmerod; Adrian Kulm, Langenhahn; Leon Labuda, Linden; Olivia Lamprecht, Wölferlingen; Stefanie Ledwon, Freilingen; Lea-Naomi Limbach, Rothenhain; Emilie Mehlfeldt, Steinebach an der Wied; Nils Menges, Brandscheid; Elisabeth Moor, Brandscheid; Lina Müller, Renneord; Noah Müller, Höhn; Daniel Nikolenko, Dornburg; Felix Ochs, Guckheim; Ben Pfau, Rennerod; Nina Rahn, Irmtraut; Leonard Ries, Rothenbach; Kristina Saibert, Dreisbach; Mirja Salmon, Hellenhahn-Schellenberg; Marie-Sophie Salziger, Rothenbach; Nora Schäfer, Westernohe; Johanna Schardt, Winnen; Marie Schardt, Winnen; Caroline Scheibelein, Meudt; Malte Schoppa, Westernohe; Paul Schumann, Bellingen; Jannik Serowi, Berzhahn; Sina Spornhauer, Rennerod: Scarlett Sterk, Berod bei Wallmerod; Jan Steudter, Kaden; Emely Stöcker, Niederroßbach; Christian Uwira, Neunkhausen; Marc Walprecht, Waldmühlen; Ida Welzenberg,Zehnhausen bei Wallmerod; Yannik Weyer, Winnen; Lena Wörsdörfer, Salz; Matteo Zey, Irmtraut; Samuel Zimmermann, Höhn; Nora Zorn, Langenhahn.