VIP Citycenter im Fokus MediVip und VipVital machen Ransbach-Baumbacher fit Camilla Härtewig 06.11.2026, 11:00 Uhr

i Bastian Ohlberger (links) sowie Petra und Thomas Birro sind die Gesichter von VipVital und MediVip. Die kombinierte Physiotherapiepraxis mit Fitnessstudio ist seit 26 Jahren im VIP Citycenter in Ransbach-Baumbach ansässig. Camilla Härtewig

MediVip und VIPVital machen die Menschen in und um Ransbach-Baumbach fit. Im VIP Citycenter verbinden Physiotherapie und Fitnessstudio Gesundheit mit persönlicher Betreuung. Rund 1400 Kunden schätzen die familiäre Atmosphäre in Ransbach-Baumbach.

Bei MediVip und VipVital im VIP Citycenter in Ransbach-Baumbach wird nicht nur trainiert und therapiert, sondern auch gelacht, geplaudert und Freundschaft gepflegt. Was als Zentrum für Krankengymnastik und Sportphysiotherapie auf 211 Quadratmetern begann, ist heute ein Gesundheitsstandort mit etwa 1400 Kunden.







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