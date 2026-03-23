Im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) hat sich die Landtagswahl Rheinland-Pfalz bei den Parteien und Kandidaten fürs Erste gesetzt und kann schon mal analysiert werden, bevor es an die Detailarbeit in den Gremien geht.
Lesezeit 2 Minuten
Fangen wir doch mit einer kurzen Bilanz mal beim kleinsten Ergebnis im Wahlkreis an: „Wir haben die Gerechtigkeitspartei im Wahlkreis zumindest bekannt gemacht“, freut sich deren Direktkandidat Mazlum Günes. Immerhin habe man mit der Arbeit und dem Wahlkampf in der Region erst im Dezember angefangen.
Artikel teilen
Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg