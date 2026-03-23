Wahlkreis 5 Resümee
Mazlum Günes freut sich auch über nur 420 Erststimmen
Immerhin 420 Wähler gaben Direktkandidat Mazlum Günes von der Gerechtigkeitspartei ihre Erststimme.
Immerhin 420 Wähler gaben Direktkandidat Mazlum Günes von der Gerechtigkeitspartei ihre Erststimme.
Bettina Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) hat sich die Landtagswahl Rheinland-Pfalz bei den Parteien und Kandidaten fürs Erste gesetzt und kann schon mal analysiert werden, bevor es an die Detailarbeit in den Gremien geht. 

Lesezeit 2 Minuten
Fangen wir doch mit einer kurzen Bilanz mal beim kleinsten Ergebnis im Wahlkreis an: „Wir haben die Gerechtigkeitspartei im Wahlkreis zumindest bekannt gemacht“, freut sich deren Direktkandidat Mazlum Günes. Immerhin habe man mit der Arbeit und dem Wahlkampf in der Region erst im Dezember angefangen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

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