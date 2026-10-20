Tierheim braucht Spenden Mauzi ist das große Sorgenkind im Katzenhaus Camilla Härtewig 20.10.2026, 20:00 Uhr

i Andrea Opper kümmert sich im Tierheim Ransbach-Baumbach ehrenamtlich um die Katzen und ist auch Pflegestelle. Mauzi ist freundlich und verkuschelt, hat aber gesundheitliche Probleme. Die Abklärung kostet viel Geld. Camilla Härtewig

Mauzi ist jung, verschmust und voller Lebensfreude – doch die rote Tigerin hat gesundheitliche Probleme. Eine mögliche neurologische Störung muss dringend abgeklärt werden. Dafür bittet das Tierheim Ransbach-Baumbach um Spenden.

Langzeitinsasse Amor hat ein schönes Zuhause gefunden. Nun hoffen die Ransbach-Baumbacher Tierheimmitarbeiter, dass sich für Hündin Elli die richtigen Menschen interessieren. Sie wartet seit 18 Monaten auf ihr Glück. Doch nicht nur bei den Hunden, auch bei den Katzen gibt es Sorgenkinder.







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