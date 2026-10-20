Mauzi ist jung, verschmust und voller Lebensfreude – doch die rote Tigerin hat gesundheitliche Probleme. Eine mögliche neurologische Störung muss dringend abgeklärt werden. Dafür bittet das Tierheim Ransbach-Baumbach um Spenden.
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Langzeitinsasse Amor hat ein schönes Zuhause gefunden. Nun hoffen die Ransbach-Baumbacher Tierheimmitarbeiter, dass sich für Hündin Elli die richtigen Menschen interessieren. Sie wartet seit 18 Monaten auf ihr Glück. Doch nicht nur bei den Hunden, auch bei den Katzen gibt es Sorgenkinder.