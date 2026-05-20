Dreh in Ransbach-Baumbach
Martin Rütter hofft, dass Amors Pfeil endlich trifft
Imposant und hübsch: Amor aus dem Tierheim Ransbach-Baumbach sucht ein Zuhause. Dabei hilft ihm jetzt Martin Rütter.
Imposant und hübsch: Amor aus dem Tierheim Ransbach-Baumbach sucht ein Zuhause. Dabei hilft ihm jetzt Martin Rütter.
Dennis Ates/Lightpaws Pictures

Seit eineinhalb Jahren wartet Dobermann Amor im Tierheim Ransbach-Baumbach auf sein Glück. Jetzt greifen Martin Rütter und sein Team ein – und begleiten den schwierigen Vierbeiner fürs TV. Trifft Amors Pfeil endlich ins Herz eines neuen Besitzers?

Lesezeit 3 Minuten
Die Überraschung im Tierheim Ransbach-Baumbach war groß, als das Telefon klingelte und das Team von Martin Rütters Fernsehsendung „Die Unvermittelbaren“ sich meldete. In den sozialen Medien waren sie auf Langzeitinsasse Amor gestoßen. Ihr Ziel: Den hübschen Dobermann für die RTL-Show casten und mithilfe vieler Trainingsstunden durch Martin Rütter und seinem Team ein passendes Zuhause für den vierjährigen Rüden finden.

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