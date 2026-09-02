Stadtrat Bad Marienberg Martin-Niemöller-Straße soll nun fertiggestellt werden Markus Müller 02.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Martin-Niemöller-Straße im Bad Marienberger Stadtteil Langenbach soll jetzt zeitnah ausgebaut werden. Markus Müller

Einem Straßenausbau war in der jüngsten Sitzung des Bad Marienberger Stadtrats ein eigener Tagesordnungspunkt gewidmet. Das sollte auch bei einem zweiten so über die Bühne gehen, doch der Planer kam nicht.

Im Wesentlichen ging es in der jüngsten Sitzung des Bad Marienberger Stadtrates um Straßen. Allerdings mit einer Einschränkung: Der erste Beratungspunkt, für den eigens einige Anlieger und Interessierte als Zuhörer in den Sitzungssaal des Dorfgemeinschaftshauses im Stadtteil Langenbach gekommen waren, musste letztendlich von der Tagesordnung genommen werden.







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