Ehrenamt während der Arbeit
Marmer Stadtchefin soll finanziell entschädigt werden
Die Stadt Bad Marienberg wird seit 2014 ehrenamtlich von Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher geführt. Durch dieses kommunalpo
Die Stadt Bad Marienberg wird seit 2014 ehrenamtlich von Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher geführt. Durch dieses kommunalpolitische Amt hat sie finanzielle Ausfälle in ihrem Beruf als selbstständige Malermeisterin. Die Ausfälle sollen künftig durch eine Aufwandsentschädigung ausgeglichen werden.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Drei Kitas, die Tourist-Information und etliche Bereiche mehr hat Sabine Willwacher als Bad Marienberger Stadtbürgermeisterin zu verantworten. Für dieses Ehrenamt opfert sie auch Arbeitszeit als selbstständige Malermeisterin.

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Wie groß ist der zeitliche Aufwand, um eine Stadt in der Größenordnung von Bad Marienberg ehrenamtlich zu führen? Um diese Frage ging es jüngst in der Sitzung des Stadtrates. Landesverfassung und Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz gehen zunächst davon aus, dass eine solche Aufgabe hauptsächlich in der Freizeit und nur ausnahmsweise in der Zeit erledigt wird, in der man hauptberuflich arbeitet und seine Lebensgrundlage erwirtschaftet.

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