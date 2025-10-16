Debatte im Verbandsgemeinderat Marmer SPD scheitert mit Antrag zu „klugen Millionen“ 16.10.2025, 18:00 Uhr

i Noch steht nicht fest, wie viel Geld die Verbandsgemeinde Bad Marienberg aus dem Sondervermögen des Bundes erhält. Ein Antrag der SPD für eine frühzeitige Investitionsstrategie zu dem erwarteten Geld wurde von CDU und Grünen abgelehnt (Symbolbild). Christin Klose/dpa. picture alliance / dpa-tmn

Der Bund hat ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneutralität beschlossen. Auch die Verbandsgemeinde Bad Marienberg wird ein Stück vom großen Kuchen abbekommen. Doch was soll mit dem Geld geschehen?

Mit den Stimmen von CDU und Grünen hat der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg einen Antrag der SPD-Fraktion mit dem Titel „Nur kluge Millionen sind gute Millionen“ abgelehnt. Mit dem Antrag wollten die Sozialdemokraten eine Investitionsstrategie für das erwartete Geld aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes initiieren.







Artikel teilen

Artikel teilen