Marmer SPD beantragt Beitritt zu Immobilienplattform
Die Bad Marienberger SPD hat den Beitritt der Verbandsgemeinde zur Kommunalen Immobilienplattform (KIP) angeregt, um somit Leerstände besser vermarkten zu können (Symbolbild).
Eine zusätzliche Chance, um Leerstände zu beseitigen, sieht die Bad Marienberger SPD in der Kommunalen Immobilienplattform (KIP). CDU und Grüne haben jedoch noch Beratungsbedarf.

Die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat beantragt, die Gemeinde möge an der Kommunalen Immobilienplattform (KIP) teilnehmen. Mit Verwunderung habe man von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) erfahren, dass bereits sieben Verbandsgemeinden (VG) aus dem Kreis diese Plattform nutzen, nicht aber Bad Marienberg, so Fraktionssprecher Karsten Lucke in der jüngsten Sitzung.

