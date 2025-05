Im März 2023 konnten Hannelore und Hubert Königsmann aus Bad Marienberg das seltene Fest der Kronjuwelenhochzeit (75 Ehejahre) begehen. Im Mai desselben Jahres gingen die Feierlichkeiten weiter, als der Jubilar sein 100. Lebensjahr vollendete. Vor wenigen Tagen nun hat es ihm seine zwei Jahre jüngere Frau gleichgetan: Im Kreise enger Familienangehöriger wurde Hannelores Königsmanns 100. Geburtstag gefeiert.

Es sei das größte Glück, dass sie sich gegenseitig „erwischt“ hätten: Das sagen die Eheleute Hannelore und Hubert Königsmann aus Bad Marienberg übereinander. Dass ihnen beiden so ein hohes Alter geschenkt werde, sei zum einen Schicksal und vorherbestimmt, glauben sie. Andererseits habe aber wohl ebenso ihre stets ausgewogene und gesunde Ernährung daran Anteil, sind sie sich sicher.

Die Fotografie war ihre Berufung

Hannelore Königsmann hatte eine schwierige Kindheit und Jugend: Ihr Vater Arthur starb bereits 1939, das damals 14-jährige Mädchen musst sich mit ihrer Mutter Anna um das familiengeführte Foto- und Musikaliengeschäft in der Bad Marienberger Bismarckstraße kümmern, war jedoch häufig krank. „Damals hätte wirklich niemand gedacht, dass ich mal so alt würde. Das habe ich Huberts Liebe zu verdanken“, sagte sie einmal im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hannelores frühe Verbindung zur Fotografie setzte sich im späteren Leben an der Seite ihres Hubert fort: Neben dem Stammhaus in Bad Marienberg eröffneten sie 1949 auch ein Geschäft in Westerburg, später außerdem eine Filiale in Hachenburg. 1953 legte Hannelore Königsmann die Meisterprüfung ab, 1955 wurde das gemeinsame Wohn- und Geschäftshaus am Alten Markt in Westerburg bezogen. Mit der Fotografie schrieben die Eheleute Regionalgeschichte, hatten in Spitzenzeiten 15 Angestellte und besaßen damals das einzige Farblabor weit und breit. Auch für unsere Zeitung hat Hubert Königsmann 30 Jahre lang fotografiert.

i Nach ihrer Kronjuwelenhochzeit im März 2023 konnten die Eheleute Hannelore und Hubert Königsmann aus Bad Marienberg im Mai desselben Jahres den 100. Geburtstag Huberts feiern (Archivbild). Nun, im Mai 2025, hat auch seine geliebte Hannelore ihr 100. Lebensjahr vollendet. Bärbel Lang-Königsmann

Insbesondere nach dem Eintritt ins Rentenalter unternahm das Paar zahlreiche Reisen, dabei drehte es etliche, zigfach ausgezeichnete Filme. Bei ihren Touren wurden die Eheleute oft von ihrem Sohn Kay begleitet. Bei einem früheren Erlebnis in Schottland war Hannelore allerdings allein unterwegs: Zu dieser Reise wurde sie von guten britischen Bekannten eingeladen. In einer netten Gesellschaft hatte sie die Gelegenheit, mit dem späteren Queen-Gemahl Prinz Philipp Tee zu trinken.

Und obwohl es altersbedingt inzwischen an etlichen Körperstellen zwickt und schmerzt, sind Hannelore und ihr Mann Hubert, die mittlerweile im Seniorenzentrum Sonnenhof in Bad Marienberg wohnen, mit ihrem langen, erfüllten Leben sehr zufrieden: „Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben, Hannelore und Hubert sind immer dortgeblieben“, fassten sie ihr persönliches Glück vor zwei Jahren anlässlich ihrer Kronjuwelenhochzeit augenzwinkernd und in Reimform zusammen. Neben ihrer Liebe war es vor allem stets der Humor, der sie während ihres gemeinsamen Lebenswegs getragen hat. Hubert Königsmann wird übrigens Ende Mai 102 Jahre alt.