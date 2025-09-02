Das Marmer Eventwochenende konnte nach dem Sparkasse Westerwald-Sieg Firmenlauf zum Auftakt mit zwei weiteren Höhepunkten aufwarten: dem Abschluss des Sommerfestivals mit der Band Hörgerät am Samstag und dem Familientag am Sonntag.

i Auch sportliche Stunts und Tricks gab es zu bestaunen. Röder-Moldenhauer

Bei angenehmen Spätsommertemperaturen lockte Hörgerät zahlreiche Besucher auf den Marktplatz. Die sechs Musiker, die schon mehrfach in Bad Marienberg aufgetreten sind, sorgten mit ihrem „Deutsch-Programm“ schnell für gute Stimmung. Durch die Nähe zum Publikum und das breit gefächerte Repertoire war für jeden Besucher etwas dabei. Schnell wurde vor der Bühne getanzt und mitgesungen. Auch der Sponsor des Abends, das Hotel Westerwälder Hof, war sehr zufrieden mit der letzten Open-Air Veranstaltung in diesem Sommer.

i Am Familientag des Marmer Event-Wochenendes standen Spiel, Spaß und gute Laune im Vordergrund. Röder-Moldenhauer

Der Familientag am Sonntag war ein echter Anziehungspunkt für Groß und Klein. Atlas Sport und die Stadt Bad Marienberg hatten gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das wahre Besucherscharen auf dem Marktplatz und in den Park der Sinne lockte. Die zahlreichen Spielstationen von engagierten Vereinen boten die Möglichkeit, zu basteln, die Geschicklichkeit auszuprobieren oder bei „Vier gewinnt“ anzutreten.

Die Jüngsten wurden beim Kinderschminken in bezaubernde Schmetterlinge und tapfere Superhelden verwandelt. Für die Energiebündel standen mehrere Hüpfburgen, eine Torwand und ein Sport-Parcours bereit. Auf einer Mini-Ramp konnten die Kleinen erste Erfahrungen auf dem Skateboard sammeln. Natürlich durfte auch die Spritzwand der Jugendfeuerwehr Nistertal nicht fehlen.

i Am Familientag rund um den Bad Marienberger Marktplatz kamen alle Generationen auf ihre Kosten. Röder-Moldenhauer

Das Bühnenprogramm startete mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Bellingen. Es folgten Tanzdarbietungen des MCV (Marienberger Carneval Verein), der Level-Dance School und der Sh’Bam Kids. Besonders die Trial Bike Show von Larena Hees sorgte für staunende Blicke und großen Applaus. Die „School of Rock“ der Grundschule Hachenburg-Altstadt sorgte mit ihrem Auftritt für den fulminanten musikalischen Abschluss. red