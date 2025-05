Zu Beginn des Monats Mai ist es Tradition, dass die Werbegemeinschaft in der Bad Marienberger Bismarckstraße den Frühling mit dem Autosalon und verkaufsoffenen Sonntag einläutet. In diesem Jahr konnte Andreas Garth als Organisationsleiter eine Rekordzahl an Ausstellern verkünden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Die Innenstadt verwandelte sich in ein Schaufenster der neuesten Pkw-Modelle und bot den Besuchern eine beeindruckende Vielfalt an Fahrzeugen. Besonders auffällig war der Trend hin zu Elektroantrieben, die mittlerweile in der Überzahl vertreten sind. Wohnmobile, Anhänger und Dachzelte zogen zahlreiche Interessenten an und verdeutlichten das wachsende Interesse am Thema Camping. Fahrradliebhaber zog es auf den Marktplatz, um auf dem Fahrradflohmarkt fündig zu werden.

i Auch die Polizei nutzte den Autosalon, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Röder-Moldenhauer

Zentrales Thema des Autosalons war die Sicherheit. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) war mit Drohnen und einem Einsatzquad in der Kurzone präsent und demonstrierte moderne Rettungstechniken. Auch die Rescue Group Bad Marienberg stellte ihre wichtige Arbeit vor, während die Polizei mit einem Streifenwagen und dem Infomobil vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Marienberg zeigte eindrucksvoll ihr Können, und die Drehleiter war wie immer ein Hingucker.

i Die Angebote und Vorführungen der Rettungsdienste beim Bad Marienberger Autosalon stießen auf großes Interesse. Röder-Moldenhauer

Neben den automobilen Highlights lockten auch kulinarische Angebote zahlreiche Besucher an. Die Gerüche von Langos, Reibekuchen, Softeis, Bratwurst und Pommes durchzogen die Innenstadt und sorgten für ein rundum gelungenes Fest. Für die jungen Gäste hatte der MCV Bad Marienberg mit Kinderschminken gesorgt, und auch die Hüpfburg der Werbegemeinschaft zog die Kleinsten in ihren Bann.

i Neben Neuwagen konnten auch einige historische "Schätzchen" bestaunt werden. Röder-Moldenhauer

Zum Marmer Autosalon gehört auch der gemeinsame Einkauf. Die Mitgliedsgeschäfte der Werbegemeinschaft luden die Besucher ein, am Sonntag zu stöbern und shoppen, was die Veranstaltung zu einem rundum gelungenen Familienereignis gemacht habe, das weit über eine Plattform für Automobilenthusiasten hinausgehe, so die Organisatoren. red