Mit Bauwagen auf Campingplatz
Markus Müller erinnert sich an Ausflüge an Wiesensee
Beide sind nach ihrem Ausflug an den Wiesensee doch ein paar Jahrzehnte älter geworden: WZ-Redakteur Markus Müller und sein auch
Beide sind nach ihrem Ausflug an den Wiesensee doch ein paar Jahrzehnte älter geworden: WZ-Redakteur Markus Müller und sein auch etwas in die Jahre gekommener Bauwagen.
Markus Müller

Ja, das waren Zeiten, als man noch den fast jungfräulichen Wiesensee erleben konnte. WZ-Redakteur Markus Müller hat ihn damals mit seinen Mitschülern aus Limburg oder auch mal mit dem Bauwagen besucht. Und einmal einen Stiefel dem Schlamm geopfert.

Lesezeit 2 Minuten
Ich muss ja zugeben, dass ich noch nie auf dem Campingplatz auf der Stahlhofener Seite des Wiesensees war. Dafür war ich aber früher immer wieder mal auf dem Pottumer Campingplatz. Und sogar schon, als der See fast noch jungfräulich war, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob es da das Gelände überhaupt schon in dieser Form gab.

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