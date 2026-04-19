Ja, das waren Zeiten, als man noch den fast jungfräulichen Wiesensee erleben konnte. WZ-Redakteur Markus Müller hat ihn damals mit seinen Mitschülern aus Limburg oder auch mal mit dem Bauwagen besucht. Und einmal einen Stiefel dem Schlamm geopfert.
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Ich muss ja zugeben, dass ich noch nie auf dem Campingplatz auf der Stahlhofener Seite des Wiesensees war. Dafür war ich aber früher immer wieder mal auf dem Pottumer Campingplatz. Und sogar schon, als der See fast noch jungfräulich war, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob es da das Gelände überhaupt schon in dieser Form gab.