Dass mit Janick Pape wieder ein CDU-Mann aus Westerburg im Landtag sitzt, ist Grund zur Freude für den VG-Chef. Zu den AfD-Zuwächsen meint er nüchtern, dass sie dem Landestrend entsprechen.
Lesezeit 2 Minuten
Ein differenziertes Feedback zu den Wahlergebnissen in der Verbandsgemeinde Westerburg, in seinem Heimatort Berzhahn und dem Sieg von Janick Pape, der das Direktmandat holte, gibt Markus Hof, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg. Er beginnt mit dem Positiven.
Artikel teilen
Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg