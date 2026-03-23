Wahlergebnis in VG Westerburg Markus Hof blickt nüchtern auf die Zahlen Angela Baumeier 23.03.2026, 18:00 Uhr

i Bürgermeister Markus Hof analysiert das Wahlergebnis der Verbandsgemeinde Westerburg und gratuliert Janick Pape. Röder-Moldenhauer

Dass mit Janick Pape wieder ein CDU-Mann aus Westerburg im Landtag sitzt, ist Grund zur Freude für den VG-Chef. Zu den AfD-Zuwächsen meint er nüchtern, dass sie dem Landestrend entsprechen.

Ein differenziertes Feedback zu den Wahlergebnissen in der Verbandsgemeinde Westerburg, in seinem Heimatort Berzhahn und dem Sieg von Janick Pape, der das Direktmandat holte, gibt Markus Hof, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg. Er beginnt mit dem Positiven.







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