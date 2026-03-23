Wahlergebnis in VG Westerburg
Markus Hof blickt nüchtern auf die Zahlen   
Bürgermeister Markus Hof analysiert das Wahlergebnis der Verbandsgemeinde Westerburg und gratuliert Janick Pape.
Bürgermeister Markus Hof analysiert das Wahlergebnis der Verbandsgemeinde Westerburg und gratuliert Janick Pape.
Röder-Moldenhauer

Dass mit Janick Pape wieder ein CDU-Mann aus Westerburg im Landtag sitzt, ist Grund zur Freude für den VG-Chef. Zu den AfD-Zuwächsen meint er nüchtern, dass sie dem Landestrend entsprechen. 

Lesezeit 2 Minuten
Ein differenziertes Feedback zu den Wahlergebnissen in der Verbandsgemeinde Westerburg, in seinem Heimatort Berzhahn und dem Sieg von Janick Pape, der das Direktmandat holte, gibt Markus Hof, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg. Er beginnt mit dem Positiven.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg

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