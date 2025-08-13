Er kocht auf hohem Niveau, auch wenn seine Gerichte angenehm bodenständig bleiben und satt machen: in der Steig-Alm auf 534 Meter über Normalnull. Unsere Zeitung hat Markus Dick für die Sommerserie „Wer kocht denn da?“ bei Bad Marienberg getroffen.

Als Journalist und Wäller, der die Entwicklung des Westerwaldsteigs von der ersten Minute an begleitet hat, ist es wohl nur natürlich, dass ich mir für unsere Serie „Wer kocht denn da?“ die Steig-Alm in Bad Marienberg vornehme. Und zwar ganz der Reihe nach, indem ich sie zuerst einmal als ganz normaler Gast besuche.

Das Gute schon mal vorneweg: Das Restaurant im alpenländischen Stiel an einem mit 534 Meter der höchsten Plätze des gesamten geografischen Westerwaldes hat tatsächlich an 363 Tagen im Jahr geöffnet. Nur an Heiligabend und Weihnachten bleibt es geschlossen. Und sogar am Montag habe ich Glück, auch wenn die Steig-Alm dann erst um 17 Uhr öffnet.

i Der Bad Marienbere´ger Unternehmenschef Stefan Weber hat sich mit der Steig-Alm einen persönlichen Traum erfüllt. Sein Konzept begeistert aber auch die Gäste. Röder-Moldenhauer

Bei herrlichstem Sommerwetter bin ich nicht allein auf der großen, aber gemütlichen Terrasse, die auch bei Bedarf fast komplett beschattet werden kann und zudem den (Aufsichts-)Blick auf den direkt angrenzenden Kinderspielplatz möglich macht. Mich lacht direkt die Saisonkarte an, die derzeit Pfifferling-Variationen bietet. Ich wähle ein Schnitzel mit Pfifferling-Rahm-Sauce und Pommes.

Und werde nicht enttäuscht, auch was die Größe der Portion anbelangt. Und nicht nur das: Der aufmerksame Servicemitarbeiter kommt noch einmal an den Tisch und reicht eine Schale mit Pfifferlingsauce nach. „Ich habe gesehen, dass bei Ihnen etwas wenig Pilze dabei waren.“ Dazu nehme ich dann aus der Auswahl von gleich drei frisch gezapften Biersorten (aus dem Westerwald, NRW und Bayern) ein wunderbar kühles, alkoholfreies Weizen.

i Natürlich gehört zur Steig-Alm auch das passende, frisch gezapfte Bier. Röder-Moldenhauer

Die Steig-Alm hat also den Test bestanden, sodass ich mich am nächsten Tag mit Küchenchef Markus Dick unterhalte. „Wir setzen auf eine rustikale, frische Alm-Küche, in der wir alles selbst zubereiten und nur zum Teil Convenience-Produkte verwenden“, so der 55-jährige Koch der auf eine lange Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken kann und jetzt seit dreieinhalb Jahren in Bad Marienberg kocht.

Die Steig-Alm hat eine feste Speisekarte, die natürlich typische Alm-Spezialitäten wie Käsespätzle, Spinatknödelchen, Leberkäse und Wildgulasch anbietet. „Sehr beliebt sind unsere Schnitzel in mehreren Variationen“, so der Küchenchef. „Und der Renner ist natürlich wie auf einer richtigen Alm der Kaiserschmarrn“, lacht er. „Montags und dienstags sind unsere Burger-Abende, und am Mittwoch ist Haxen-Tag.“

i Gekocht wird in der Steig-Alm vorwiegend mit frischen Zutaten. Röder-Moldenhauer

Aber warum gibt es die Steig-Alm überhaupt mitten im Westerwald? Da müssen wir den Inhaber Stefan Weber fragen, im Hauptberuf Chef eines 200-Mann-Unternehmens in Bad Marienberg. Der kaufte vor vielen Jahren das alte Waldcafé aus den 50er-Jahren, riss es ab und verwirklichte dort seinen Traum: ein Lokal im alpenländischen Stil. Es sollte in der Region ein Alleinstellungsmerkmal haben und direkt Urlaubsfeeling vermitteln.

„Da gerade der Westerwaldsteig eröffnet worden war, der bei uns vorbeiführt, und wir zudem auf dem höchsten Punkt Bad Marienbergs liegen, stand der Name Steig-Alm schnell fest“, erzählt der 55-Jährige, der sich das Restaurant quasi selbst zum 40. Geburtstag schenkte. Zu seinem 50. folgte dann das Steig-Alm-Hotel.

i In der Küche der Steig-Alm geht es manchmal auch sehr heiß her. Röder-Moldenhauer

Derzeit gibt es eine Saisonkarte zur normalen Speisekarte, in der sich alles um den Pfifferling dreht. Im Herbst freuen sich Inhaber Stefan Weber und sein Koch Markus Dick besonders auf die Saisonkarte mit Wildgerichten, zu denen der Firmenchef als passionierter Jäger gerne selbst erlegtes Wild beisteuert. Ach ja, wegen des regelmäßigen Andrangs gibt es sonntags nur eine etwas abgespeckte Speisekarte, die aber auch wieder eine Besonderheit aufweist.

Und was ist der Koch selbst am liebsten: „Da ich jeden tag quasi von morgens bis abends alle möglichen Gerichte kochen, ist am Ende eine Scheibe Brot mit einem Spiegelei ein Favorit von mir“, lacht Markus Dick. Nun muss er sich aber wieder seinem Herd zuwenden, denn auf der Terrasse der Marmericher Alm herrscht bei dem herrlichen Sommerwetter Hochbetrieb. Und ich beschließe, demnächst einmal sonntagmittags auf der Steig-Alm einzukehren. Denn nur dann gibt es dort mein Lieblingsgericht: Rinderroulade!

i Die Gäste schätzen insbesondere auch die große Terrasse und das freundliche Personal der Steig-Alm. Röder-Moldenhauer

Als Koch viele Erfahrungen gesammelt – Rund um „Alm“ ist viel zu erleben

Vor seiner Küchentätigkeit auf der Steig-Alm kochte Markus Dick im Kloster Marienstatt. Davor war er in einst namhaften Häusern im hessischen Westerwald und vor allem im Taunus als Koch im Einsatz. Einige Jahre sammelte er zudem Erfahrungen als Mietkoch. ﻿Wer gleich mehrere Tage in der Steig-Alm essen will, nimmt sich am besten gleich ein Zimmer im dazugehörigen Hotel, dass über 44 Betten verfügt und im gleichen Stil wie die Steig-Alm erbaut wurde. Insgesamt beschäftigt Inhaber Stefan Weber auf der Bad Marienberger Höhe rund 50 Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit. Und so „ganz nebenbei“ ist der Firmenchef auch noch der Vorsitzende des Fördervereins des direkt benachbarten Wildparks. Dort können bei freiem Eintritt Wildschweine, Rot- und Damwild, Wisente, Lamas, Zebus, Hochlandrinder, Fasane, Pfauen und viele Tiere mehr beobachtet werden. Und ganz in der Nähe gibt es auch noch eine Falknerei, einen Kletterwald und den Hedwigsturm mit seiner Aussicht über den Westerwald. mm