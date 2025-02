Offizielle Amtsübernahme Mario Sedello führt jetzt die Polizei Hachenburg 26.02.2025, 18:00 Uhr

i Der Koblenzer Polizeipräsident Jürgen Süs (rechts) führte den neuen Leiter der Polizeiinspektion (PI) Hachenburg, Mario Sedello, am Mittwoch auf Schloss Hachenburg offiziell in sein Amt ein. Der Dank des Präsidenten ging auch an Sedellos Ehefrau Ute, die ihrem Mann ein wichtiger Rückhalt sei. Röder-Moldenhauer

Die Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg und die örtliche Polizeiinspektion pflegen eine enge Beziehung. Daher stellte die Bildungseinrichtung für die Amtseinführung des neuen Dienststellenleiters gerne ihre Räume zur Verfügung.

Die Polizeiinspektion (PI) Hachenburg hat einen neuen Leiter: Der Erste Polizeihauptkommissar Mario Sedello wurde am Mittwoch offiziell in das Amt eingeführt, das er inoffiziell bereits seit 1. Oktober 2024 innehat. Die Feierstunde fand in festlichem Rahmen im Vortragssaal der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg statt.

