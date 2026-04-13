Erinnerung an Künstler
Mario Adorf war 2001 Gast bei Westerburger Gesprächen 
Mario Adorf 2001 bei den Westerburger Gesprächen in der Schulaula des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg.
Mario Adorf 2001 bei den Westerburger Gesprächen in der Schulaula des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg.
Archivfoto Bettina Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Heinz Fischer holte prominenten Schauspieler mit viel Hartnäckigkeit in die Schulaula. Wie es ihm gelang, den jetzt im Alter von 95 Jahren verstorbenen Star in den Westerwald zu locken. Die Zuhörer erlebten einen unvergesslichen Abend.

Lesezeit 2 Minuten
Prominenz in Westerburg: Im Jahr 2001 besuchte Mario Adorf, der am 8. April 2026 in Paris verstarb, die Aula des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und gab eine Lesung im Rahmen der Westerburger Gespräche. Der Organisator des Projekts, Heinz Fischer, erinnert sich noch lebhaft an den Schauspieler.

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