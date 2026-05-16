Mit Reiner Meutsch als Pate Marienstatter Schüler machen sich gegen Rassismus stark Nadja Hoffmann-Heidrich 16.05.2026, 15:00 Uhr

i Mitglieder der Projektgruppe präsentieren die Schilder, die die Aufnahme des Privaten Gymnasiums Marienstatt in das Netzwerk "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage" bezeugen. Diese werden im Schulgebäude aufgehängt und sollen alle täglich an dieses Ziel erinnern. Röder-Moldenhauer

Am Privaten Gymnasium Marienstatt soll sich jeder willkommen fühlen. Das ist der große Wunsch der Schülerschaft, die sich mit überwältigender Mehrheit für die Aufnahme in das Netzwerk „Schule gegen Rassismus. Schule mit Courage“ ausgesprochen hat.

Vorurteile und Rassismus fangen nach Einschätzung des Westerwald-Botschafters Reiner Meutsch oft dort an, wo Bildung und Wissen fehlen. Das ist einer der Gründe, weshalb sich der Kroppacher mit seiner Stiftung Fly & Help weltweit für das Thema Bildung und den Bau von Schulen engagiert – und damit bereits mehr als 200.







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