Am Privaten Gymnasium Marienstatt soll sich jeder willkommen fühlen. Das ist der große Wunsch der Schülerschaft, die sich mit überwältigender Mehrheit für die Aufnahme in das Netzwerk „Schule gegen Rassismus. Schule mit Courage“ ausgesprochen hat.
Lesezeit 3 Minuten
Vorurteile und Rassismus fangen nach Einschätzung des Westerwald-Botschafters Reiner Meutsch oft dort an, wo Bildung und Wissen fehlen. Das ist einer der Gründe, weshalb sich der Kroppacher mit seiner Stiftung Fly & Help weltweit für das Thema Bildung und den Bau von Schulen engagiert – und damit bereits mehr als 200.