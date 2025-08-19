Sorgen, Nöte, Dank, Bitten und Tränen bringen Gläubige seit 600 Jahren vor das Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes von Marienstatt. Das Jubiläum wird derzeit groß gefeiert. Zum Auftakt predigte der Limburger Bischof Bätzing in der Abteikirche.

Vor 600 Jahren kam das Bild der Pietà in Marienstatt zur Aufstellung und galt schon bald als Gnadenbild, zu dem bis heute die Gläubigen in vielfältigen Wallfahrten pilgern. Zum Auftakt der Jubiläums-Festwochen, die noch bis 15. September andauern, feierten viele Menschen ein Pontifikalamt mit dem Limburger Bischof Georg Bätzing und kamen anschließend zum Klosterfest auf dem Abteihof zusammen.

Schon am frühen Morgen herrschte rund um das Kloster geschäftiges Treiben. Helfer bereiteten das Fest vor, während in den Räumen der Abtei der Chor aus Hachenburg noch seine letzte Probe abhielt. Der Weg zum Gotteshaus war mit Fahnen und üppigen Sonnenblumenarrangements geschmückt als ein farbenfrohes Zeichen der Festfreude. Eine halbe Stunde vor Beginn des Pontifikalamtes war die Basilika bereits komplett gefüllt. Eilig wurden noch Klappstühle herbeigeschafft, damit möglichst viele Gläubige an der Feier teilnehmen konnten.

i Beim feierlichen Pontifikalamt mit Bischof Georg Bätzing war die Marienstatter Abteikirche voll besetzt. Röder-Moldenhauer

Bischof Bätzing zog schließlich gemeinsam mit den Padres und den Messdienern unter dem feierlichen Klang der Orgel in die Kirche ein. Mit dem Lied „Ein Haus voll Glorie schauet“ stimmte die Gemeinde in die festliche Liturgie ein. Der Weihrauch strömte durch die Basilika, während der Kirchenchor Hachenburg/Marienstatt den Gottesdienst feierlich umrahmte. In seiner Predigt blickte Bischof Bätzing auf die jahrhundertealte Geschichte des Gnadenbildes zurück und schlug zugleich den Bogen zu seiner persönlichen Verbundenheit: „Als Pater Martin mich einlud, da konnte ich nicht Nein sagen. Wenn das Gnadenbild 600 Jahre alt wird, dann ist es mir ein Herzensanliegen, hier zu sein.“

i Das Klosterfest auf dem Abteihof wurde von bestem Wetter begleitet. Röder-Moldenhauer

Schon am Tag seiner Bischofsernennung vor neun Jahren sei er nach Marienstatt gekommen, um vor dem Gnadenbild zu knien. „Schon seit meiner Kindheit habe ich meine Anliegen dorthin getragen“, so der Bischof weiter. In eindringlichen Worten sprach er von der besonderen Atmosphäre dieses Ortes, in dem über Jahrhunderte hinweg Tränen, Bitten und Dank vor die Gottesmutter gebracht wurden: „Das Marienstatter Bild berührt mich immer wieder neu.“ Es sei der Ausdruck einer tiefen Kulturgeschichte, die den Menschen in seiner Wandlung, mit all seinen Hoffnungen und Sorgen in den Mittelpunkt stelle.

i Beim Klosterfest übernahm der Limburger Bischof Georg Bätzing kurzzeitig das Dirigat beim Blasorchester Marienstatt. Röder-Moldenhauer

Der Limburger Oberhirte erinnerte auch an das Salve Regina, das die Mönche in Marienstatt seit Jahrhunderten am Abend vor dem Bild singen: „Dieses Gebet, noch älter als das Gnadenbild selbst, steht für die innige Liebe und das Vertrauen, das bis heute viele Menschen mit der schmerzhaften Mutter Gottes verbindet. Gestärkt durch dieses Bild gehen sie zurück in ihren Alltag“, so Bätzing.

In den Fürbitten wurde gebeten um Kraft und Segen, auch für den so dringend benötigen Nachwuchs in den Reihen der Marienstatter Mönche. Die Gläubigen stimmten in die Bitten ein, getragen von der feierlichen Stimmung dieses besonderen Tages. Nach dem Segen und dem abschließenden Lied „Wunderschön prächtige“ vor dem Gnadenbild der Gottesmutter konnten einige ihre Tränen nicht zurückhalten.

i Zusammen mit den Mönchen aus Marienstatt und Hunderten Gästen feierte Bischof Georg Bätzing ein feierliches Pontifikalamt. Röder-Moldenhauer

Das sich anschließende Abteifest wurde vom Blasorchester Marienstatt musikalisch umrahmt. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt – ob Eintopf, Bratwurst, Reibekuchen, Leckeres vom Grill oder sogar frischem Brot mit selbst gemachter Marmelade, kein kulinarischer Wunsch blieb offen. Die Schar der Messdiener hatte es sich nicht nehmen lassen, frische Waffeln zu backen, und die zahlreich gespendeten Kuchen waren an Vielfalt kaum zu überbieten. Bischof Bätzing zog allerdings die deftige Erbsensuppe vor, die er mit bestem Appetit genoss.

i Der Kirchenchor Hachenburg-Marienstatt gestaltete das feierliche Pontifikalamt musikalisch mit. Röder-Moldenhauer

Bei der Andacht mit eucharistischem Segen und der feierlichen Vesper der Mönche zum Abschluss des denkwürdigen Tages war auch der international bekannte Organist und Komponist Paul Fey, der ebenfalls einen besonderen Bezug zu Marienstatt hat und der die neue Orgel bei deren Einweihung gespielt hatte, mit dabei.