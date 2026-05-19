Musik verbindet Marienstatter Abi-Band „Watt“ von 1996 feiert Revival Nadja Hoffmann-Heidrich 19.05.2026, 11:00 Uhr

i Die aktuelle Besetzung der Abi-Band "Watt" des Abiturjahrgangs 1996 des Privaten Gymnasiums Marienstatt probt für ihren Auftritt beim Treffen zum 30. Jahrestag ihrer Reifeprüfung: (hinten von links) Steven Buhl, Jan Schuchmann, Christian Schmidt, Michael Kaubrügge und Nikolai Lisac sowie (vorne von links) Christina Benner, Dorli Kempf und Vera Pfürtner-Mühlberg. Es fehlen: Samuel Kring, Mario Dewald, Markus Böer und Guido Schmidt. Nadja Hoffmann-Heidrich

Es ist eine Lebensweisheit, dass Musik Menschen verbindet. Das gilt auch für den Abiturjahrgang 1996 des Privaten Gymnasiums Marienstatt, wie unsere Zeitung jetzt bei einem Probenbesuch in Dreisbach erfahren konnte.

Wer in den 1990er-Jahren seine Jugend im oberen Westerwald verbracht hat, erinnert sich sicherlich noch an die Tradition der legendären Hütten-Feten. Großen Anteil am Erfolg dieses Veranstaltungsformats hatte der Abiturjahrgang 1996 des Privaten Gymnasiums Marienstatt, der mit diesen rustikalen Partys nicht nur seine Stufenkasse aufgebessert, sondern ebenso vielen damaligen Heranwachsenden unvergessliche Abende und Nächte beschert hat.







Artikel teilen

Artikel teilen