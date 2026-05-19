Es ist eine Lebensweisheit, dass Musik Menschen verbindet. Das gilt auch für den Abiturjahrgang 1996 des Privaten Gymnasiums Marienstatt, wie unsere Zeitung jetzt bei einem Probenbesuch in Dreisbach erfahren konnte.
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Wer in den 1990er-Jahren seine Jugend im oberen Westerwald verbracht hat, erinnert sich sicherlich noch an die Tradition der legendären Hütten-Feten. Großen Anteil am Erfolg dieses Veranstaltungsformats hatte der Abiturjahrgang 1996 des Privaten Gymnasiums Marienstatt, der mit diesen rustikalen Partys nicht nur seine Stufenkasse aufgebessert, sondern ebenso vielen damaligen Heranwachsenden unvergessliche Abende und Nächte beschert hat.