Marienstatt und die Region trauern um Pater Theobald
Pater Theobald Rosenbauer ist im Alter von 92 Jahren gestorben.
Bruno Rotival

Pater Theobald Rosenbauer war in der Region rund um die Abtei Marienstatt unter anderem als Seelsorger, Lehrer, Fußballtrainer und Organisator von Jugendfreizeiten bekannt. Nun ist der engagierte Geistliche gestorben.

Der Konvent von Marienstatt trauert um seinen „Senior“: Pater Theobald Rosenbauer ist in der Nacht zum 10. Februar plötzlich und unerwartet gestorben. Er wurde 92 Jahre alt.Pater Theobald wurde am 2. Februar 1934 unter dem Taufnamen Eugen in Wallmenroth bei Betzdorf geboren.

