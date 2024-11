Christentum trifft Buddhismus Marienstatt: Japanische Blumenkunst läutet Advent ein 29.11.2024, 08:00 Uhr

i Zisterziensermönch und Ikebana-Lehrer Frater Gregor Brandt gestaltet die Adventsskulptur in der Marienstatter Basilika nach den Regeln der alten japanischen Blumenkunst. Röder-Moldenhauer

Die Adventszeit steht kurz bevor. Auch in der Abtei Marienstatt bereitet man sich darauf vor – unter anderem mit besonderem Blumenschmuck und Musik.

An den Vormittagen vorm ersten Advent herrscht in der Marienstatter Basilika Betriebsamkeit: Denn für die Zeit vor Weihnachten muss einiges hergerichtet werden. Während im hinteren Bereich der Kirche die Männer der „5. Kolonne“ (eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer) dabei sind, die imposante Adventskrippe aufzubauen, ist Frater Gregor Brandt damit beschäftigt, das große Blumenarrangement neben dem Altar zu gestalten, das in den nächsten Wochen ...

