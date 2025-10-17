Nachzahlung erforderlich Marienbad GmbH schließt 2024 mit hohem Verlust ab 17.10.2025, 09:00 Uhr

i Zur Marienbad GmbH gehören das Marienbad in Bad Marienberg (Foto) und das Freibad Unnau. Röder-Moldenhauer. römo

Hohe Verluste prägen seit Jahren die Arbeit der Marienbad GmbH. Daran ändern auch steigende Umsatzerlöse und Besucherzahlen derzeit (noch) nichts, wie jetzt im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg deutlich wurde.

Die Marienbad GmbH in Bad Marienberg hat das Jahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von rund 1,41 Millionen Euro abgeschlossen. Das Minus fällt damit höher aus als erwartet, sodass sich für die Verbandsgemeinde (VG) als Gesellschafterin – unter Berücksichtigung bereits gezahlter Verlustzuweisungen – noch eine Nachzahlung in Höhe von 111.







Artikel teilen

Artikel teilen