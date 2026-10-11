Fehlbetrag verringert Marienbad GmbH erzielt 2025 einen neuen Besucherrekord Nadja Hoffmann-Heidrich 11.10.2026, 08:00 Uhr

i Die Marienbad GmbH in Bad Marienberg verzeichnete 2025 einen neuen Besucherrekord. Rund 154.900 zahlende Gäste kamen im vergangenen Jahr entweder ins Marienbad oder ins Freibad Unnau. Röder-Moldenhauer

So viele Menschen wie nie zuvor besuchten 2025 das Marienbad in Bad Marienberg oder das Freibad in Unnau. Beide Standorte gehören zur Marienbad GmbH. Einen stattlichen Fehlbetrag gabs im vergangenen Jahr trotzdem, er fiel aber geringer aus als 2024.

Bei einer Enthaltung hat der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg jetzt dem Jahresabschluss der Marienbad GmbH für das Jahr 2025 zugestimmt. Zuvor hatte Geschäftsführer Timo Koch die wichtigsten Zahlen für das vergangene Jahr vorgestellt. Dabei konnte er einen neuen Besucherrekord vermelden.







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