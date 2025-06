Das Forsthaus Landshube und seine nähere Umgebung präsentieren sich dem Wanderer zu jeder Jahreszeit mit besonderen Reizen. Eine ganz spezielle Atmosphäre stellt sich in den frühen Sommermonaten ein. Dafür sorgt aktuell ein Meer aus Margeritenblüten am oberen Rand der Landshuber Wiesen. Eine der vielen Anlaufstellen, an die Detlef Groß Interessierte während seiner Exkursion rund um die Landshube und den gleichnamigen Weihern führt.

Bereichert mit humorvollen Anekdoten, gibt Detlef Groß Einblicke in die reiche und wechselvolle Geschichte des Forsthauses. Ein Augenmerk wird auf die sehr frühe Tätigkeit (15. Jahrhundert) der Keramiker auf diesem Hof gelenkt. Auch die forstliche Pionierarbeit von Detlef Groß’ Vater Hans mit der Einführung exotischer Baumarten ist ein Thema.

Nächste Wanderung ist am 14. Juni

Die nächste Führung findet am Samstag, 14. Juni, statt. Weitere folgen am 19. Juli, am 2. August, am 6. und am 20. September. Die letzten beiden Termine finden am 4. und 11. Oktober statt. Die Exkursionen starten jeweils um 14 Uhr und enden nach circa vier Stunden. Treffpunkt (10 Minuten vor Beginn der Wanderung!) ist der Landshuber Parkplatz nahe der A48, südlich des Stadtteils Baumbach über die „Landshuber Straße“ zu erreichen.

Aufgrund der speziellen Informations-Wanderung sollten keine Hunde mitgeführt werden. Über die Jahre hat Detlef Groß eine umfangreiche Internetseite erstellt (www.landshube.com), unter der alle Themen im Detail nachgelesen werden können – ein wahrer Schatz für Liebhaber der Heimatkunde. Als Andenken an diese einzigartige Tour erhalten die Teilnehmer eine Begleitbroschüre mit den wichtigsten Informationen rund um das Forsthaus.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an detlef-gross@ t-online.de, telefonisch unter 0172-8535706 oder unter www.landshube.com/wanderungen.