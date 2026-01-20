Neujahrsempfang in Westerburg Manuel Ostermann spricht über innere Sicherheitspolitik Angela Baumeier 20.01.2026, 06:00 Uhr

i Beim CDU-Neujahrsempfang in Westerburg sprach Manuel Ostermann, Erster Stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG, unter dem Motto "Vom Geist der Zeit" zur inneren Sicherheit. Röder-Moldenhauer

Zu Gast bei der Traditionsveranstaltung der Christdemokraten ist Polizeigewerkschafter. Sein Referat „Vom Geist der Zeit“ stimmt nachdenklich. Das musikalische Rahmenprogramm findet großen Anklang – ebenso wie eine besondere Ehrung.

Beim Neujahrsempfang der CDU Westerburg im Ratssaal stand die innere Sicherheit im Fokus. Dafür sorgte Manuel Ostermann, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG, mit seinem Referat, welches bei dieser Traditionsveranstaltung seit Jahren unter dem Motto „Vom Geist der Zeit“ steht.







