Zu Gast bei der Traditionsveranstaltung der Christdemokraten ist Polizeigewerkschafter. Sein Referat „Vom Geist der Zeit“ stimmt nachdenklich. Das musikalische Rahmenprogramm findet großen Anklang – ebenso wie eine besondere Ehrung.
Lesezeit 3 Minuten
Beim Neujahrsempfang der CDU Westerburg im Ratssaal stand die innere Sicherheit im Fokus. Dafür sorgte Manuel Ostermann, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG, mit seinem Referat, welches bei dieser Traditionsveranstaltung seit Jahren unter dem Motto „Vom Geist der Zeit“ steht.