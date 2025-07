Das regionale Förderprogramm von Soprema „Manni macht‘s möglich“ geht in die zweite Runde: Engagierte Vereine und Initiativen im Westerwald können sich wieder um finanzielle Unterstützung bewerben. Gesponsert werden zehn regionale Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales mit jeweils 1500 Euro. Anmeldungen für diese Förderinitiative, deren Schirmherr Sopremas Unternehmensmaskottchen Manni ist, sind noch bis Ende August online möglich.

Seit dem Anmeldestart Mitte Juni haben sich bereits 26 Vereine und Projekte gemeldet, darunter auch ein paar „Wiederholer“ aus dem vergangenen Jahr. „Viele Vereine, die sich bewerben, möchten das Geld nutzen, um in Ausrüstung zu investieren, andere würden es gezielt für Veranstaltungen oder Workshops einsetzen“, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die bereits vorliegenden Anmeldungen lassen sich thematisch grob einteilen in: schulische Projekte (Musik, Theater, Natur, IT), Kulturprojekte (Musik und Theater), Naturschutz- und Heimatprojekte (Aufforstung, Verschönerung und inklusive, barrierefreie Naturerlebnisse), Anmeldungen von Behörden & Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Feuerwehr, Katastrophenschutz, hier geht es um spezifische Ausrüstung, Kleidung oder Geräte), Sport (alle Altersklassen, von Fußball über Tennis und Eishockey bis zum Tanzen) und Gesundheitswesen/Healthcare (beispielsweise ehrenamtliches Engagement aus dem Bereich Kinder- und Jugendhospizarbeit).

i Manni, das Mammut aus dem Soprema-Unternehmenslogo, übernimmt die Schirmherrschaft der Sponsoringaktion. Röder-Moldenhauer

„Mit dem großen Soprema-Produktionsstandort in Hof/Oberroßbach sehen wir uns als Industrieakteur auch in der Verantwortung für die Gemeinschaft“, heißt es seitens des Unternehmens, das dazu beitragen möchte, die Lebensqualität der Menschen im Dreiländereck weiter zu steigern und den Lebensraum Westerwald zu stärken. Im vergangenen Jahr wurden bereits 13 Mammutprojekte gesponsert.

Und so wird die Auswahl unter den Bewerbern getroffen: Eine fünfköpfige Jury aus zwei Vertretern der Soprema GmbH und drei geladenen Vertretern der Region Westerwald begutachtet die eingereichten Anträge und wählt zehn Förderprojekte aus. Das sind neben dem Soprema-Geschäftsführer Winfried Traub und der Marketingleiterin Kristina Milosch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod, Gerrit Müller, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Westerwald, Katharina Schlag, sowie der Chefredakteur der Rhein-Zeitung, Lars Hennemann. Im Oktober 2025 werden die Preisträger und ihre Mammutprojekte dann am Unternehmensstandort in Hof/Oberroßbach feierlich vorgestellt.

Die Rahmenbedingungen für die Teilnahme bleiben unverändert. Informationen zur Bewerbung sowie die Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter www.soprema.de/manni-machts-moeglich.