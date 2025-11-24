Zwischen Selters und Goddert Mann wird bei Verkehrsunfall auf K136 schwer verletzt 24.11.2025, 20:38 Uhr

i Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Ralf Steube

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag auf der Kreisstraße 136 zwischen Selters und Goddert ereignet. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in eine Klinik.

Ein Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 136 zwischen Selters und Goddert am Montagmittag verletzt worden. Der Alleinunfall ereignete sich am 24. November gegen 12.10 Uhr, wie die Polizeidirektion Montabaur informiert. Der Fahrzeugführer kam bei dem Unfall auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.







Artikel teilen

Artikel teilen