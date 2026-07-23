Urteil am Landgericht Koblenz
Mann muss für Missbrauch an Tochter im Westerwald büßen
Für den sexuellen Missbrauch an seiner Tochter muss ein 41-Jähriger für mehr als sechs Jahre ins Gefängnis.
Für den sexuellen Missbrauch an seiner Tochter muss ein 41-Jähriger für mehr als sechs Jahre ins Gefängnis.
Annette Riedl (Symbolfoto). picture alliance/dpa

Sie war gerade einmal 11 Jahre alt, als sich ihr der eigene Vater erstmals sexuell näherte. Fast zwei Jahre hat der Missbrauch im Westerwald angedauert. Jetzt wurde der heute 41-Jährige vom Landgericht Koblenz verurteilt. 

Lesezeit 3 Minuten
Weil er seine Tochter sexuell missbraucht hat, muss ein heute 41-Jähriger für sechs Jahre und neun Monate hinter Gitter. Dieses Urteil verhängte die 6. Strafkammer des Landgerichts Koblenz bereits am Ende des zweiten Prozesstages. Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Andreas Bendel sah es als erwiesen an, dass sich der Mann des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit dem sexuellen Missbrauch einer Schutzbefohlenen in ...
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